Accordo già depositato quello del centrale uruguaiano, che andrà a percepire qualcosa come 6 milioni di euro a stagione più bonus.

di Massimiliano Rincione - 09/05/2019 15:22 | aggiornato 09/05/2019 15:27

L'accordo tra Diego Godin e l'Inter è ben lungi dall'essere in discussione. Il centrale uruguaiano, che nei giorni scorsi ha annunciato l'addio all'Atletico Madrid in occasione di una conferenza davvero emozionante - scoppiando anche in lacrime -, si trasferirà in nerazzurro agli inizi della prossima sessione estiva di calciomercato. Un affare che permetterà alla compagine oggi nelle mani di Luciano Spalletti - in futuro, chissà - di disporre di tre centrali di un livello altissimo, questo ovviamente dando per scontata la permanenza di un Milan Skriniar sempre nel mirino delle maggiori big europee.

Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, il contratto che legherà Diego Godin all'Inter è stato già depositato in Lega da un paio di settimane, con il calciatore che raggiungerà la sua nuova squadra non appenna conclusa la stagione. Una trattativa nata e sviluppatasi nel pieno rispetto delle regole, con il club nerazzurro che ha correttamente informato l'Atletico dell'esistenza della trattativa per prendere l'ex Villarreal a zero e le visite mediche che, puntalmente, sono state svolte all'estero dopo aver raggiunto un accordo con il giocatore in sede di calciomercato.

Statistiche che hanno sorriso anche in questa stagione a Diego Godin, che nel corso dell'anno ha messo a referto 37 presenze, condite da 4 gol, 3 assist e 9 cartellini gialli. Complessivamente, invece, sono 387 le apparizioni di Godin in maglia Atletico, a cui vanno aggiunti 27 gol, 14 assist, 86 ammonizioni, 3 esplulsioni da doppio giallo e altrettanti rossi diretti dal 2010 ad oggi. Un bottino ottimo, specie se focalizzato sulla questione cartellini che risultano essere davvero pochi in relazione alla mole di presenze accumulata in ben 9 anni tra stadio Vicente Calderon prima e Wanda Metropolitano poi.

Calciomercato: Diego Godin saluta i suoi tifosi al Wanda Metropolitano. Un ringraziamento che sa tanto d'addio.

Calciomercato Inter: i dettagli del contratto di Diego Godin

Godin che, come detto, si accaserà all'Inter nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato, concludendo un accordo da 5,2 milioni di euro a stagione che saliranno a 6 con i diritti d'immagine. A questa cifra, poi, andranno aggiunti tutti quei bonus variabili legati a vittorie varie e qualificazioni in Champions League. Un contratto ricco, insomma, che permetterà ai nerazzurri di accogliere in rosa uno dei centrali più forti degli ultimi 10 anni.