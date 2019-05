Antonio Conte è davvero vicino al ritorno in Serie A. La Juve è in attesa e l'Inter ha accelerato. Contatti intensi tra Marotta e il tecnico e fumata bianca attesa nei prossimi giorni.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 09/05/2019 05:55 | aggiornato 09/05/2019 06:00

Più Inter che Juventus nel futuro di Antonio Conte. Queste le ultime voci che si rincorrono sul conto dell'allenatore salentino. Dopo il no alla Roma, motivato con la voglia di sposare un progetto che gli dia da subito la possibilità di vincere o quantomeno di competere per vincere, l'ex Chelsea ora guarda con molto interesse agli sviluppi che riguardano le prestigiose panchine dei due club.

La Juventus deve ancora decidere cosa fare con Allegri. L'incontro tra le parti non c'è stato. Il club del resto non ha fretta di decidere, anche perché Agnelli ha fatto più volte intendere che sarebbe anche disposto a continuare con Allegri in scadenza (il contratto in vigore termina a giugno 2020). Uno scenario che invece non andrebbe a genio al livornese.

Se dovesse maturare la frattura, allora ecco che Conte potrebbe diventare un candidato per i bianconeri: Nedved lo stima da sempre e vorrebbe riportarlo a Torino, mentre il presidente Agnelli sarebbe più cauto, ancora scottato dal traumatico addio del 2014. Tanto che contatti recenti tra la Juventus e Conte non sono registrati. Anzi al momento la pista si è raffreddata. Il sogno di Agnelli è Guardiola, ma resta un obiettivo quasi impossibile per costi e soprattutto perché il Manchester City vuole tenersi stretto il catalano. La permanenza di Allegri non è da escludere del tutto e poi occhio a nomi fin qui poco considerati.

Conte, l'Inter spinge e vede il traguardo

Conte-Inter verso il sì

Conte freme per tornare in pista, dopo un anno passato in attesa, il ritorno non può essere procrastinato e allora ecco che l'ipotesi Inter diventa la più concreta. Marotta si è mosso con largo anticipo, ha sfruttato i buoni rapporti con l'allenatore e gli ha illustrato il progetto nerazzurro, non ha vacillato nemmeno quando la Roma sembrava pronta allo scatto decisivo.

C'è del resto un dettaglio da non trascurare. Quello presentato dal club milanese è un progetto che stuzzica e non poco la fantasia di Conte che è stimolato dall'idea di rilanciare l'Inter anche in chiave scudetto, riportando i nerazzurri ai vertici del calcio italiano e non solo.

Secondo quanto riferisce Gianluca di Marzio, infatti, la dirigenza dell'Inter è molto fiduciosa sul poter concludere positivamente la trattativa. Insomma, c'è ottimismo riguardo al poter arrivare alla fumata bianca già nei prossimi giorni. Se tutti i pezzi del puzzle dovessero incastrarsi e Conte diventare il prossimo tecnico dell'Inter, ecco che Spalletti tornerebbe su piazza e diventerebbe un nuovo protagonista nel valzer degli allenatori.