Milan, Di Francesco in pole per la panchina? La posizione del club

Secondo il quotidiano spagnolo, l'ex capitano della Nazionale è molto vicino all'addio vista la volontà dei campioni di Francia di puntare su Areola anche per il futuro. Questa scelta, condizionata anche da qualche errore decisivo di Buffon (uno su tutti quello contro il Manchester United) potrebbe però non porre fine alla carriera dell'estremo difensore che avrebbe espresso la volontà di giocare ancora.

Lo rivela Marca, secondo cui l'ex juventino parlerà in settimana con la dirigenza del PSG per discutere del suo futuro. Buffon ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo e ora vuole capire se il club ha intenzione di confermarlo.

