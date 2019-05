Nel KFC Yum! Center di Louisville (KY)

Dopo la grande WWE News introdotta ieri nella puntata di Raw, la “Wild Card Rule” attraverso la quale sarà possibile per gli atleti dei due roster principali cambiare palcoscenico (al massimo 4 ogni puntata) di settimana in settimana, non resta che vedere come questa modifica possa andare a influire sulla puntata di oggi di SmackDown, quella di martedì 7 maggio 2019.

A parte la curiosità di conoscere quali siano gli arrivi da Raw, nel corso di questo show Shane McMahon assegnerà le cinture di campioni di coppia rese vacanti la scorsa settimana dagli Hardy Boys a causa dell’infortunio di Jeff.

Altra WWE News anticipata nella consueta preview sul sito ufficiale della World Wrestling Entertainment riguarda Kevin Owens, chiamato a reagire dopo l’attacco subito sette giorni fa da Kofi Kingston, confermatosi campione dopo il re-match di WrestleMania 35 con Daniel Bryan andato in scena nell’ultima puntata di Raw.

WWE WWE, rematch di WrestleMania 35 tra Kofi Kingston e Daniel Bryan

WWE SmackDown, News e Highlights martedì 7 maggio 2019

Annunciato poi un 6-Woman Tag Team Match: Bayley , Carmella ed Ember Moon (tutte e tre saranno nel Money's Money in the Bank Ladder Match femminile) affronteranno Charlotte Flair (che se la vedrà con Becky Lynch per lo SmackDown Women's Title) , Mandy Rose e Sonya Deville, con quest’ultima che ha ceduto all’amica l’ultimo posto nell’incontro con la valigetta. Altra sfida in ottica MITB già ufficializzata sarà infine quella tra Ali e Andrade.

Non ci resta che iniziare il nostro consueto racconto qui su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports, dove troverete come sempre WWE News e Highlights dello show blu del mondo del wrestling, per l’occasione dal KFC Yum! Center di Louisville (KY).

La Wild Card Rule porta a un inaspettato WWE Championship Match

Le prime Superstars di Raw ad apparire nel brand blu a causa della “Wild Card Rule” di Mr McMahon sono AJ Styles e Sami Zayn, alla ricerca di un WWE Championship Match per questa sera.

Randy Orton interrompe Ali vs Andrade

Due dei membri del Team Blu che parteciperanno al Money in the Bank Ladder Match di affrontano sul ring.

L'incredibile carriera di Roman Reigns

Un video al passato per The Big Dog nelle sue battaglie dentro e fuori dal ring.

Shane McMahon assegna i titoli di coppia

Shane McMahon prova a incoronare Daniel Bryan e Rowan come nuovi SmackDown Tag Team Champions, ma da Raw arrivano Jimmy e Jey Uso con qualcosa da dire.

The Usos vs Daniel Bryan e Rowan

SmackDown Tag Team Championship Match

Jimmy e Jey Usos sfruttano la Wild Card Rule per sfidare Daniel Bryan e Rowan con in palio i titoli di coppia di SmackDown.

Messaggio di Finn Balor dall'Irlanda

L'Intercontinental Champion pianifica di usare il contratto del Money in the Bank per diventare "Finn 2 Belts".

Guerra selvaggia tra The Miz e Shane McMahon

The A-Lister sorprende Shane-O-Mac, ma con l'aiuto di Bo Dallas e Curtis Axel, Shane McMahon lascia The Miz a terra.

Otis e Tucker mettono gli occhi sui titoli di coppia

I freschi campioni di coppia di SmackDown Daniel Bryan e Rowan vengono interrotti da Otis e Tucker.

Mandy Rose e Sonya Deville vs Carmella ed Ember Moon

Tre donne che parteciperanno al Money in the Bank Ladder Match si affrontano in un tag team match mentre Paige, Asuka e Kairi Sane osservano.

Matt Hardy e R-Truth aggrediti da Lars Sullivan

The Freak attacca di nuovo Matt Hardy e R-Truth prima che possano prepararsi.

Aleister Black cerca l'assoluzione dai peccati

The Dutch Destroyer promette di guadagnarsi l'assoluzione attraverso le vittorie.

Kofi Kingston (c) vs Sami Zayn vs AJ Styles

La WWE Championship in palio per la seconda sera consecutiva, poiché Kofi Kingston la difende contro i due atleti di Raw, AJ Styles e Sami Zayn.