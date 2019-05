Il Dottore deve difendersi non solo da Marc Marquez ma anche dall'assalto delle nuove generazioni: Rins, Quartararo e Morbidelli sono il nuovo che avanza. Ma confessa: "Bisogna approfittare dei piloti più giovani".

08/05/2019

Piccoli campioni crescono nella classe MotoGP e alcuni arrivano direttamente dall'Academy di Valentino Rossi. In sala stampa dopo le qualifiche e la gara di Jerez il 26enne Marc Marquez era il pilota più anziano al fianco di Franco Morbidelli (24 anni), Fabio Quartararo (20 anni) e Alex Rins (23 anni). Una nuova generazione di baby fuoriclasse pronta a dare costantemente l'assalto al podio e filo da torcere al campione di Tavullia, che ha attraversato almeno tre generazioni di piloti. E il confronto diventa sempre più difficile per il 40enne.

Il rookie francese Quartararo ha strappato il record di più giovane pole man della Top Class detenuto, prima del GP di Jerez, dal Cabroncito, che perde uno dei suoi memorabili primati, a sua volta strappati a Valentino Rossi, che ha esordito a 21 anni nella classe 500 con Honda. Dopo la sua epoca d'oro il Dottore si è visto surclassato dai giovani arrembanti Casey Stoner, Jorge Lorenzo e, dal 2013, da Marc Marquez. L'ultimo mondiale risale al 2009, da allora ha dovuto fare i conti con il difficile biennio Ducati e con una Yamaha impantanata nello sviluppo tecnico.

La casa di Iwata ha corso il rischio di scendere in pista nel 2019 con due prototipi al posto di quattro, dopo la scissione di Tech3 verso KTM. Ma il team malese Petronas SRT ha dato linfa vitale, non solo investendo denaro liquido su due Yamaha con specifiche da ufficiali, ma con due giovani atleti che sin dai test invernali hanno dimostrato di non avere nessuna riverenza verso i i più esperti Maverick Vinales e Valentino Rossi. E dopo Jerez entrambi gli alfieri della squadra factory sono passati a studiare attentamente i dati della scuderia satellite per cercare di limare qualche secondo e capire cosa non va nel loro stile di guida, sulla strategia gomme e sul set-up della M1.

Valentino Rossi e Fabio Quartararo

Valentino Rossi: "Bisogna approfittare dei piloti più giovani"

Con due vittorie (Argentina e Jerez), un podio (Qatar) e un trionfo mancato per un problema tecnico (Austin), Marc Marquez resta l'enfant prodige del Mondiale, ma con la consapevolezza di non poter dormire più sonni tranquilli. Alle sue spalle scalpita la generazione di fine anni '90. D'altronde ogni campione vive il suo massimo splendore, la sua era di comando, prima di vedersi spodestato dai più giovani. È una legge di natura prima che dello sport. Anche la leggenda Valentino Rossi rispetta i cicli e ricicli storici.

Marc Márquez ha vinto il Gran Premio a Jerez. Quindi - ha affermato il Dottore - nessuno può dire che non è il più veloce quando conta. Ma è difficile... Per Márquez non è ancora il caso. Ma per me, è come se stessi osservando l'azione dall'angolo opposto. Ero molto giovane quando sono arrivato nella classe 500cc. Ero il più giovane, i miei avversari più forti avevano 32 o 33 anni. Ora è il contrario, io sono il più vecchio. Devi guardare i benefici dei ragazzi e approfittarne. Perché di solito i ragazzi sono molto forti e abbastanza spesso persino più veloci di te nonostante la tua esperienza. Non bisogna scoraggiarsi, è sempre una nuova sfida per me. L'assalto della nuova generazione mi dà motivazione.

Alex Rins è un avversario a 360 gradi, può togliere punti al leader ma anche agli inseguitori. Una mina vagante che rende più affascinante la MotoGP per gli spettatori, ma da cui guardarsi bene le spalle. E Valentino ne sa qualcosa dopo il GP di Austin. Ma da Quartararo e ancor più da Morbidelli, con cui si allena quasi ogni giorno e condivide una Yamaha M1 molto simile, può distillare dati preziosi.

È molto importante che Fabio e Franky siano veloci perché ci sono più dati da controllare. Jerez è una pista difficile per noi, ma Fabio è molto veloce e la sua guida è molto buona, quindi è bello avere qualcuno come lui alla Yamaha che può spingere di più e aiutarci a capire in che direzione andare con la moto.

Valentino Rossi a Jerez

L'importanza di Morbidelli e Quartararo nel box Yamaha

Fino alla scorsa stagione Johann Zarco era più veloce dei piloti ufficiali perché alcune componenti più vecchie funzionavano meglio delle nuove in determinati circuiti. Da quest'anno i quattro piloti Yamaha hanno configurazioni quasi identiche. Un particolare non da poco che permette un'evoluzione più veloce della M1.

Durante ogni fine settimana parlo molto con Franco, sulla scelta degli pneumatici e sulle impostazioni della moto. La cosa positiva di lavorare con i giovani riders è che possono imparare molto da me, ma posso anche imparare molto da loro. Imparo sempre da Franco, perché è molto, molto forte.

A Jerez sono riemersi i vecchi problemi di grip al posteriore ed erogazione del gas in accelerazione, il fattore umano ha fatto la differenza nel box Yamaha e Quartararo, senza il problema meccanico, avrebbe chiuso sul podio spodestando quasi sicuramente Maverick.