La card di Anaheim si dovrebbe arricchire di un match importantissimo saltato più volte: l'incontro fra Paulo Costa e Yoel Romero è in lavorazione e si aggiungerà a quello già confermato fra Daniel Cormier e Stipe Miocic.

di Giovanni Bongiorno - 08/05/2019 16:41 | aggiornato 08/05/2019 16:44

Confermato ancora una volta il match fra Yoel Romero (13-3) e Pulo Costa (12-0), stavolta a UFC 241. Il Soldato di Dio e l'Eliminatore hanno dato la propria disponibilità per affrontarsi nella card di Anaheim, California, il 17 agosto. Il primo portale a riportare la notizia è stato ESPN, news poi confermata dai principali siti d'informazione.

Manca l'ufficialità da parte di UFC, ma a quanto pare i due fighter non vedono l'ora di scontrarsi. I due hanno ripreso a punzecchiarsi su Twitter dopo che il loro match, saltato più volte - l'ultima delle quali in occasione di UFC Fort Lauderdale - sembra avere finalmente una data ed un luogo.

Il cubano non combatte da quando subì la seconda sconfitta in UFC per mano di Robert Whittaker; lo sfidante infatti ha perso nella promotion più importante al mondo soltanto contro il campione assoluto dei pesi medi e probabilmente tenterà un'ultima scalata al titolo. Prima però, c'è da superare un ostacolo davvero difficile: il brasiliano è a quota 4-0 in UFC ed è reduce da una vittoria per TKO su Uriah Hall, lo scorso luglio.

Paulo Costa colpisce Uriah Hall

UFC 241, si attende l'ufficialità per il match fra Romero e Costa

Romero è, ad oggi, uno dei pesi medi più temuti al mondo. Nonostante i 42 anni d'età il fighter cubano vanta vittorie in UFC su Lyoto Machida, Luke Rockhold, Chris Weidman e Jacare Souza, fra gli altri. Ad oggi è numero 2 nei ranking dei pesi medi della promotion, dietro solo al campione Robert Whittaker ed al campione ad interim Israel Adesanya, col quale ha scambiato delle frecciate su Twitter.

🤔...all this nigga can say is "I am Groot!" 😂😂😂 #iluhjutoo https://t.co/sGBftgtfsI — Israel Adesanya (@stylebender) May 5, 2019

Costa invece è a quota 4-0 in UFC, vanta anche una vittoria per TKO sull'ex campione pesi welter Johny Hendricks. UFC 241 sarà capitanata dal rematch valevole per il titolo dei pesi massimi fra il campione Daniel Cormier e l'ex campione Stipe Miocic. I due match finora sono gli unici incontri confermati per la card di Aneheim.