L'ex commissario tecnico della Nazionale, che era stato definito codardo dall'ex arbitro ecuadoriano, ha risposto con un tweet: "Coraggioso lui a difendere quell'arbitraggio".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 08/05/2019 13:21 | aggiornato 08/05/2019 13:26

Quando l'hai fatta veramente grossa, per giunta fuori dal cesto, e per mille motivi non intendi chiedere scusa, sarebbe buona regola sapersi chiudere in un dignitoso, per quanto possibile almeno, silenzio. Suona forse un po' come uno di quei proverbi con cui Giovanni Trapattoni usava animare le proprie conferenze stampa, ma in realtà è estremamente attuale

Prendete per esempio il caso del signor Byron Moreno, l'arbitro che in Corea del Sud-Italia dei Mondiali 2002 ne combinò di tutti i colori ai danni degli Azzurri - falli ignorati quando ai nostri danni, cartellini rossi e gialli quasi a senso unico, così come le reti annullate e non solo - con una direzione di gara assolutamente indifendibile che ebbe gran parte nella nostra eliminazione.

Gran parte, certo, perché è risaputo che quella Nazionale, condotta proprio da Trapattoni, era probabilmente più forte persino di quella che quattro anni più tardi vinse il Mondiale di Germania e quindi avrebbe dovuto essere in grado di superare qualunque avversità. Compreso quell'arbitro ecuadoriano che periodicamente torna su quel match maledetto per difendere l'indifendibile.

Moreno è tornato a parlare di quel match maledetto

Trapattoni a Moreno: "La prigione non ti ha insegnato nulla"

Lo ha fatto anche nei giorni scorsi, Moreno, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione Futbol Sin Cassette su un emittente del suo paese. In un'anticipazione fornita alla stampa pareva che Byron fosse stato finalmente colto, se non da rimorsi, quanto meno da qualche ripensamento, visto che aveva ammesso di avere sbagliato a non mostrare il cartellino al giocatore coreano che aveva steso Zambrotta - poi uscito per i postumi del brutto fallo - ma non era così.

Byron Moreno “Si era roja la de Zambrotta” avance de la entrevista que estará disponible el día domingo.

Byron Moreno 17 anni dopo: «Su Zambrotta era fallo da rosso»

anteprima dell'intervista che sarà disponibile domenica@zazzatweet @MaxCordaro @Gazzetta_it @PaoloCond pic.twitter.com/naHyrLD1uo — Fútbol Sin Cassette (@f_sin_cassette) May 3, 2019

Nell'intervista integrale, infatti, l'ineffabile ex arbitro - che poi in tempi recenti era stato condannato a due anni e mezzo di carcere per traffico internazionale di droga - ha prima detto che erano stati gli assistenti a non aiutarlo negli episodi più dubbi e poi, oltre ad assegnarsi un caritatevole 8 quale voto alla propria inguardabile prestazione di quel giorno, ha pure attaccato Trapattoni:

Non ho danneggiato l'Italia, posso non aver visto dei rossi, ma la verità è che Trapattoni è stato un codardo, come sempre: espulso Totti ha inserito Tommasi, mentre l'unico che poteva attaccare era Del Piero.

Trapattoni in conferenza stampa dopo il match

Sanguigno e diretto, l'ex ct dell'Italia ha preferito stavolta non rispondere a caldo, ma stamattina ha affidato la sua replica a un tweet, apparso sul suo account personale, nel quale comunque non le ha di sicuro mandate a dire:

Essere chiamato codardo da Moreno mi mancava! Che dire? Io lo reputo invece molto coraggioso (o folle) per essere tornato a difendere quell'arbitraggio. Caro Byron, la prigione e gli anni non sembrano averti trasmesso un minimo di umiltà.