Il presidente dei giallorossi: "I miei emissari non hanno potuto parlare con nessuno, si vede che un grande investimento e nuovi posti di lavoro non gli interessano. I tifosi ci aiutino".

di Redazione Fox Sports - 08/05/2019 20:24 | aggiornato 08/05/2019 20:29

James Pallotta ha fretta e vuole che i lavori per la costruzione del nuovo stadio della Roma comincino al più presto. Eppure il presidente del club capitolino oggi ha rilasciato dichiarazioni che non fanno ben sperare per il prossimo futuro.

Pallotta parla del progetto legato allo Stadio della Roma

Il massimo dirigente giallorosso infatti ha svelato che in queste ore aveva convocato alcuni emissari per parlare con la pubblica amministrazione romana del progetto ma che non sono stati ricevuti.

Da Boston sono arrivati membri di SDR ma non sono stati ricevuti al Comune. Forse erano troppo occupati, oppure un investimento con molti posti di lavoro nuovi non gli interessa. Se i tifosi vogliono devono sollecitare un intervento.

Pallotta chiama quindi a raccolta i tifosi della Roma, con la speranza che il lungo iter amministrativo che dovrebbe portare alla costruzione del nuovo Stadio si sblocchi dopo anni e anni di attesa.