I partenopei ospiti dei ferraresi nel 36º turno di Serie A.

08/05/2019

SPAL-Napoli, gara valida per la 36ª giornata di Serie A, è il match che vede i ragazzi di Ancelotti ospiti dei ferraresi domenica 12 maggio alle 18, al Paolo Mazza di Ferrara.

La SPAL è ormai salva, avendo raggiunto quota 42 punti e l'11ª posizione in classifica. Il Napoli invece mantiene il secondo posto con un distacco di 10 punti dall'Inter terza.

Curiosità e statistiche di SPAL-Napoli

Getty Images L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato in tre partite di fila in campionato, solo tre volte in precedenza è arrivato a quattro consecutive, l’ultima nel febbraio 2018.

Da inizio marzo, solo Fabio Quagliarella (10) ha preso parte attiva a più gol dell’attaccante del Napoli Dries Mertens in Serie A (nove, grazie a sei reti e tre assist).

Sergio Floccari ha segnato tre gol nelle ultime quattro gare di campionato, tanti quanti nelle precedenti 41. L’attaccante della SPAL ha inoltre realizzato sei reti contro il Napoli, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A.

Il Napoli è l’unica squadra a vantare tre giocatori diversi in doppia cifra di marcature nella Serie A in corso: Milik 17 gol, Mertens 14, Insigne 10.

Soltanto Liverpool (18) e Bayern Monaco (17) hanno realizzato più gol di testa della SPAL (15) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata soltanto in una delle ultime 10 partite di campionato (ultima trasferta a Frosinone), dopo aver infilato cinque clean sheet di fila.

Sfida tra due delle tre squadre che vanno in gol da più turni consecutivi in Serie A: Napoli (11) e SPAL (otto), tra loro troviamo la Roma (a quota nove).

A partire dal 15 marzo, la SPAL è la squadra che ha guadagnato più punti in campionato (19 in otto match), il Napoli è quella che ha segnato di più nel periodo (18 gol, SPAL seconda con 16).

In 14 delle 15 sfide di Serie A tra SPAL e Napoli a Ferrara entrambe le squadre hanno segnato: 54 reti in totale (3.6 di media a match).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 sfide contro la SPAL in Serie A, per i partenopei è la striscia aperta più lunga di successi consecutivi contro un singolo avversario nel massimo campionato – solo due squadre hanno fatto meglio: la Juventus contro l’Atalanta (13 nel dicembre 2016) e il Milan contro il Chievo (13 nel marzo 2013).

SPAL-Napoli: dove vederla in TV e streaming

SPAL-Napoli sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere SPAL-Napoli in streaming basterà collegarsi a Sky Go, riservato agli abbonati Sky, oppure in abbonamento su NOW TV, la web TV in abbonamento.

Probabili formazioni di SPAL-Napoli

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna.

Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Floccari, Petagna. Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

SPAL-Napoli: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmaker per SPAL-Napoli è a favore dei ragazzi di Ancelotti, con la quota del 2 che raggiunge il massimo valore su Betway (1.62). La SPAL è quotata invece a 5.8 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di SPAL-Napoli:

William Hill

1: 5.8

X: 4.33

2: 1.55

Unibet

1: 5.25

X: 4.45

2: 1.55

Bwin

1: 5

X: 4.25

2: 1.57

Bet365