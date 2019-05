Russia, un anno e mezzo di carcere per aggressione a Kokorin e Mamaev

I due calciatori sono stati condannati per aver aggredito due persone in un bar nel centro di Mosca nell'ottobre 2018. Da quel giorno non sono più stati convocati in nazionale.

di Luca Guerra - 08/05/2019 19:05 | aggiornato 08/05/2019 19:10

Costa cara l'aggressione a carico di due persone in un bar nel centro di Mosca all'attaccante dello Zenit di San Pietroburgo Aleksandr Kokorin e al centrocampista del Krasnodar Pavel Mamaev, calciatori fino a qualche mese fa nell'orbita della nazionale russa. I due sono stati condannati rispettivamente a un anno e cinque mesi e un anno e sei mesi di reclusione, con le accuse di aggressione e vandalismo. A riportarlo è la testata online Rapsi, specializzata in cronaca giudiziaria. Kokorin e Mamaev erano stati accusati nello scorso ottobre di aver aggredito con l'aiuto di altre persone Denis Pak, funzionario del Ministero del Commercio verso il quale Kokorin ha lanciato una sedia, e Vitaly Solovchuk, autista di una TV. Tutta colpa di "una birra in più", come aveva riferito all'epoca dei fatti il vice-presidente della Duma di Stato, Igor Lebedev. Le aggressioni erano state filmate dai circuiti chiusi di videosorveglianza presenti in zona e diffuse sul web e su tutte le televisioni russe. Kokorin e Mamaev, che hanno preso parte con la Russia agli Europei del 2016, erano stati immediatamente sospesi dalla nazionale e dai loro club. Negli ultimi mesi sono stati nella sezione 2 del carcere di nel carcere di Butyrka, a Mosca, in attesa di processo. Ora Kokorin dovrà scontare dietro le sbarre altri otto mesi, mentre a Mamaev restano sette mesi di detenzione. Aleksandr Kokorin, ex attaccante dello Zenit, dopo l'arresto per aggressione e vandalismo Kokorin e Mamaev, ecco le condanne: carriera finita? Sempre stando al racconto della testata online Rapsi, oltre a Kokorin e Mamaev sono stati condannati a 18 e 17 mesi di reclusione anche Kirill Kokorin, fratello minore di Aleksandr, e l'allenatore delle giovanili Aleksandr Protasovitsky. Il giorno prima delle aggressioni, i due calciatori erano stati impiegati in campionato. Dopo la cronaca che li aveva coinvolti, la Russian Premier League li aveva condannati senza se e senza ma in una nota ufficiale: Non c'è posto per i bulli nel calcio, siamo davvero indignati. Pavel Mamaev, calciatore russo del Krasnodar arrestato per aggressione e vandalismo Lebedev, in rappresentanza dello Stato, aveva aggiunto che i due erano "morti" come calciatori. Difficile pensare che per il 28enne Kokorin, definito da Fabio Capello nel suo periodo da Ct della Russia una grande promessa, e Mamaev - 30 anni e nel giro della nazionale per otto anni- ci possa essere ancora spazio nel calcio russo.