La gara sarà il posticipo della 36ª giornata di Serie A.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 08/05/2019 12:45 | aggiornato 08/05/2019 12:50

Roma-Juventus è la gara valida per la 36ª giornata di Serie A che si gioca domenica 12 maggio allo stadio Olimpico, fischio d'inizio ore 21.

La squadra di Allegri si presenta all'Olimpico con l'ottavo scudetto consecutivo già conquistato, mentre i ragazzi di Ranieri continuano a credere nel quarto posto, con l'Atalanta lontana solo 3 punti.

Statistiche e curiosità di Roma-Juventus

Getty Images La prima rete di Paulo Dybala con la maglia della Juventus in Serie A è arrivata proprio contro la Roma allo stadio Olimpico (agosto 2015) - l’attaccante argentino ha segnato tre reti contro i giallorossi in carriera nel massimo campionato.

La Roma ha vinto il 39% delle gare senza Daniele De Rossi in questo campionato, con il centrocampista in campo la percentuale di successi dei giallorossi sale al 53%. Il classe ’83 ha inoltre realizzato tre gol alla Juventus, solo al Chievo (quattro) ha segnato di più in Serie A.

La prima rete di Paulo Dybala con la maglia della Juventus in Serie A è arrivata proprio contro la Roma allo stadio Olimpico (agosto 2015) - l’attaccante argentino ha segnato tre reti contro i giallorossi in carriera nel massimo campionato.

Cristiano Ronaldo ha segnato nove reti di testa con la Juventus in tutte le competizioni, è riuscito ad andare in doppia cifra di marcature con questo fondamentale solo in una precedente stagione in carriera: nel 2014/15 (17 gol).

Juventus (23 reti) e Roma (22) sono le due formazioni che hanno segnato maggiormente su calcio piazzato nella Serie A in corso.

Sfida tra le due squadre che hanno realizzato più gol nel primo tempo di questo campionato: Roma (32) e Juventus (30).

La Juventus ha vinto solo una delle ultime sei partite giocate in tutte le competizioni (3N, 2P): l’ultima volta che ha collezionato una striscia di una vittoria in sette match risale al febbraio 2010 con Zaccheroni in panchina.

La Roma va in gol da nove partite di fila in campionato, solo il Napoli ha una striscia aperta più lunga (11) - dall’altra parte la Juventus ha subito gol in tutte le ultime cinque gare di Serie A, non arriva ad almeno sei dal settembre 2015.

La Roma ha perso solo una delle ultime sette partite casalinghe contro la Juventus in Serie A (3V, 3N), 0-1 nel maggio 2014 con gol di Osvaldo - nelle precedenti sei all’Olimpico i giallorossi avevano subito ben cinque sconfitte contro i bianconeri (1N).

La Roma è rimasta a secco di gol in cinque delle ultime sei sfide contro la Juventus in campionato, incluse tutte le ultime tre: solo una volta i giallorossi non hanno segnato in quattro gare di fila contro i bianconeri in Serie A, tra il 1948 e il 1949.

La Juventus è la squadra contro cui la Roma ha perso più partite (81) nella sua storia in Serie A, completano 49 pareggi e 39 successi giallorossi.

Roma-Juventus: dove vederla in TV e streaming

Roma-Juventus sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Roma-Juventus in TV e streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma destinata agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV su abbonamento.

Probabili formazioni di Roma-Juventus

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Cuadrado, Pjanic, Bentacur, Matuidi; Cristiano Ronaldo, Kean.

Roma-Juventus: info biglietti e disponibilità

I biglietti per Roma-Juventus sono acquistabili attraverso il call center della Roma (06.89386000), tutti i Roma Store, presso le ricevitorie VivaTicket abilitate o sul sito di VivaTicket e dell'AS Roma. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Roma-Juventus:

Curva Nord: 55€

Distinti Nord: 65€

Tribuna Tevere: 90€

Tribuna Monte Mario Top Nord: 120€

Tribuna Monte Mario Top Sud: 120€

Tribuna Monte Mario Centrale: 130€

Tribuna Monte Mario Nord: 140€

Tribuna Monte Mario Sud: 140€

Tutti gli altri settori sono già esauriti.

Roma-Juventus: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmakers per Roma-Juventus è leggermente a favore dei giallorossi, con la quota dell'1 che arriva al massimo di 2.45 su Unibet. Il 2 della Juventus raggiunge quota 2.88 su Betway. Ecco di seguito le quote 1X2 di Roma-Juventus:

Unibet

1: 2.45

X: 3.45

2: 2.8

Betway

1: 2.4

X: 3.5

2: 2.88

Bwin

1: 2.35

X: 3.5

2: 2.75

William Hill