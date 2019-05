Il pilota Ducati scenderà in pista nel DTM a Misano al posto di Pietro Fittipaldi. Il vicecampione di MotoGP sarà al volante di un'Audi RS 5 DTM.

Nell'aprile 2012 il gruppo tedesco Audi ha acquistato il marchio Ducati per 7400 milioni di euro, tra il malumore di tanti italiani che vedevano emigrare un'altra eccellenza del made in Italy all'estero. Fortunatamente il gruppo di lavoro è rimasto saldamente italiano e all'interno della fabbrica di Borgo Panigale c'è un solo dipendente tedesco, il direttore finanziario, che controlla i conti. Vertici e tecnici hanno cittadinanza tricolore e da quest'anno la squadra MotoGP può vantare su una coppia di piloti tutta italiana con Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, capaci di formare una line-up affiatata come non mai.

Nel corso dell'ultimo week-end a Jerez, l'amministratore delegato Claudio Domenicali ha sottolineato come i risultati del team Ducati siano frutto del lavoro di uomini istruiti nelle nostre università e come il brand emiliano abbia conservato l'anima del Bel Paese, nonostante il cuore finanziario sia stato trasferito in Germania. Del resto la multinazionale tedesca ha sempre operato in modo da non snaturare il DNA dei marchi acquisiti nella galassia Volkswagen, come ad esempio avvenuto di recente con la casa britannica Bentley.

All'indomani del test MotoGP a Jerez Audi Sport annuncia la partecipazione di Andrea Dovizioso nel DTM. Il forlivese passerà dalla Desmosedici GP alla cabina di pilotaggio di una Audi RS 5 DTM per disputare le due gare del DTM a Misano (Italia) l'8 e il 9 giugno. Un'autentica sorpresa per i fan del vicecampione del mondo che, nel tempo libero, ama dilettarsi con la moto da cross, sperando di potersi dedicare a tempo pieno, magari dopo aver vinto il Mondiale della classe regina. A quanto pare Audi avrebbe tentato di ingaggiare anche Valentino Rossi per una comparsa nel DTM, ma Yamaha avrebbe dato risposta negativa.

Andrea Dovizioso: "DTM molto diversa dalla Desmosedici GP"

La stella della MotoGP ha raccolto le prime esperienze al volante dell'Audi RS 5 DTM al Competence Center Motorsport di Audi a Neuburg ad Donau martedì dopo l'apertura della stagione DTM. Prima del suo debutto nel DTM, Andrea Dovizioso avrà l'opportunità di provare sul circuito di Misano World Marco Simoncelli il 22/23 maggio. Il forlivese correrà nel team WRT Team Audi Sport sostituendo il brasiliano Pietro Fittipaldi, che dovrà saltare Misano in quanto impegnato con il Gran Premio di Formula 1 in Canada. Dopo quattro gare il pilota di Borgo Panigale è terzo in classifica con una vittoria all'attivo, a soli tre punti di distanza dal leader Marc Marquez.

Adoro le macchine e mi sento fortunato a correre con l'Audi RS 5 DTM - ha detto il Dovi -. Trovare il tempo per prepararsi è difficile, ma non vedo l'ora di partecipare ad un evento così professionale come il DTM. La vettura è incredibile ma profondamente diversa dalla mia Desmosedici GP, quindi ho bisogno di allenarmi. Ho fatto molti giri al simulatore prima di provare. Misano è un tracciato speciale per ogni pilota italiano ed è il luogo in cui ho segnato un'incredibile vittoria lo scorso anno. Quindi sono molto emozionato e grato per questa opportunità.

Sarà una grande occasione per attrarre nuovi fan in uno sport considerato di nicchia. La presenza di un fuoriclasse della MotoGP come Andrea Dovizioso è un'occasione unica anche per la divisione sportiva dell'Audi, come affermato da Dieter Gass, capo della Audi Motorsport.

Siamo felici di avere una superstar come ospite nel DTM. In Italia i piloti della classe regina sono considerati degli eroi. Andrea proviene dalla zona di Misano, ha vinto il Motorcycle Grand Prix l'anno scorso e attirerà molti tifosi in più. Il fatto che stia impiegando del tempo per allenarsi nel DTM è fantastico e ringrazio l'ad della Ducati, Claudio Domenicali, e Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse, che hanno acconsentito a questa guest entry. Sarà un grande evento per il DTM e per tutto il motorsport.