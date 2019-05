Dopo la disfatta contro il Liverpool, l'argentino è rimasto nello spogliatoio piangendo molto a lungo.

08/05/2019

La grande delusione della nuova rimonta in Champions League subita dal Barcellona per mano del Liverpool ha colpito in modo particolare Leo Messi, decisivo nella semifinale d'andata con una doppietta.

La delusione di Messi dopo Liverpool-Barcellona

Secondo quanto riportato dal Guardian, il numero 10 dei catalani ha accusato pesantemente il colpo del 4-0 subito ed è rimasto nello spogliatoio di Anfield più a lungo dei suo compagni non riuscendo a contenere le lacrime dall'amarezza.

La Pulce è stato protagonista di un'annata eccezionale e dopo la partita del Camp Nou della scorsa settimana sembrava il favorito per il Pallone d'Oro. La delusione per l'eliminazione ha toccato nel profondo Messi che a Liverpool si è lasciato andare a un pianto disperato senza poi presentarsi ai microfoni per le interviste post partita.