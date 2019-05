Un video pubblicato sui canali ufficiali del Liverpool, mostra i giocatori di Klopp nello spogliatoio dopo la vittoria per 4-0 sul Barcellona.

2 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 08/05/2019 10:53 | aggiornato 08/05/2019 12:58

Come hanno festeggiato i giocatori del Liverpool nello spogliatoio dopo la vittoria per 4-0 sul Barcellona che è valsa la finale di Champions League? Ce lo mostra lo stesso club inglese che ha pubblicato un video sui propri canali ufficiali. L'euforia è tanta, non potrebbe essere altrimenti. Alexander-Arnold riceve complimenti da tutti, poi si ferma a riflettere e forse ripensa a quel calcio d'angolo battuto velocemente che ha deciso la partita.

Roberto Firmino, acciaccato, chiacchiera con i compagni e scherza con la telecamera. E poi c'è Momo Salah con la sua ormai celebre maglietta che recita "never give up". L'egiziano si siede vicino a James Milner entri e gli chiede: "Hai già prenotato le vacanze?". Poi scoppia a ridere.

Non una domanda casuale visto che in caso di mancato accesso alla finale del 1° giugno, la stagione del Liverpool sarebbe terminata domenica 12 maggio. C'è anche chi balla come il classe 2000 Rhian Brewster, che coinvolge Dejan Lovren. Spunta pure Oxlade-Chamberlain, costretto a saltare tutta la stagione per un infortunio al ginocchio. Ma oggi non c'è spazio per i musi lunghi. In casa Liverpool si pensa solo a festeggiare.