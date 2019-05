Il 14enne è diventato l'idolo dei tifosi per aver dato velocemente il pallone ad Alexander-Arnold, assistman in occasione del 4-0 di Origi.

di Redazione Fox Sports - 08/05/2019 11:18 | aggiornato 08/05/2019 19:23

I tifosi del Liverpool sono ancora euforici per la notte che hanno vissuto. E non potrebbe essere altrimenti, perché non capita tutti i giorni di perdere 3-0 al Camp Nou e una settimana dopo battere il Barcellona ad Anfield per 4-0. I più acclamati all'indomani della partita sono ovviamente Origi e Wijnaldum, autori delle doppiette che hanno eliminato i blaugrana e permesso ai Reds di volare in finale di Champions League per il secondo anno di fila.

Ma c'è anche un 14enne che è entrato nei cuori della Kop. Lui si chiama Oakley Cannonier, fa parte delle giovanili dei Reds ed è un raccattapalle. E per quale motivo è così richiesto in queste ore? Semplice, è stato lui a "servire" il pallone ad Alexander-Arnold in occasione del 4-0 di Origi.

Sui social sono migliaia i tifosi che stanno ringraziando Oakley, tra questi anche la leggenda Graeme Souness (ex centrocampista che col Liverpool ha vinto tre Champions League) che ha promesso di trovare al giovane un biglietto per la finale in programma il 1° giugno al Wanda Metropolitano di Madrid. D'altronde è anche un po' merito suo se i Klopp boys hanno raggiunto l'atto conclusivo della competizione.