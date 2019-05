Il difensore croato rivela le parole che il tecnico ha pronunciato allo spogliatoio e hanno dato il via alla rimonta: "Mai sentito nulla di simile, ci ha spinto a un livello superiore"

di MarcoValerio Bava - 08/05/2019 16:52 | aggiornato 08/05/2019 16:57

Il giorno dopo è quello in cui l'adrenalina scende e si realizza la portata dell'impresa compiuta qualche ora prima. Quello in cui aneddoti, curiosità, racconti vengono alla luce e rivelano la genesi del miracolo sportivo fatto dal Liverpool. Sezionare, analizzare, l'avvicinamento e la preparazione alla partita di Jurgen Klopp è un esercizio utile a capire come uno dei migliori allenatori al mondo ha costruito una delle partite più belle di sempre.

Quella del Liverpool contro il Barcellona aveva i crismi dell'ostacolo insuperabile, della partita che diventa quasi un ostacolo sulla strada che conduce all'ultima giornata di Premier che i Reds si stanno giocando punto a punto con il City. Non per Klopp. Lui conosceva le difficoltà, sapeva che senza Salah, Keita e Firmino la cosa era maledettamente complicata e razionalmente non ci sperava poi granché, ma nei tre giorni di accostamento al match ha cercato in tutti i modi di alleggerire il carico psicologico dei suoi.

Li ha caricati andando a toccare le corde dell'orgoglio, senza mai appesantire l'aspetto del morale già basso dopo il 3-0 dell'andata. Un risultato immeritato perché il Liverpool al Camp Nou aveva giocato una buona partita, sfiorando più volte il gol e venendo abbattuto da un Messi in versione extraterrestre. Proprio questo poteva dare una sensazione d'impotenza. Klopp però ha preso i calciatori, li ha spinti a credere in se stessi, li ha incitati a provarci fino all'ultimo per non avere alla fine alcun rimpianto.

Il discorso fatto nel pre partita è stata la scintilla che ha fatto definitivamente divampare l'incendio rosso e che ha travolto un Barcellona inerme, incapace di contrapporsi all'arrembaggio di Milner e compagni, spinti da un Anfield come al solito fatto decisivo nelle vittorie del Liverpool. A rivelare i passaggio focali di quel discorso è Dejan Lovren ai microfoni della televisione ufficiale del club:

Klopp prima della partita ci ha fatto un discorso stupendo, non avevo mai sentito nulla di simile e le sue parole ci hanno spinto a un livello superiore. Il concetto è stato: "Credeteci. Mettetevi in testa che potete farcela".

Il centrale croato, che è rimasto in panchina per tutta la gara, ha poi apertamente confessato le parole pronunciate dall'allenatore a pochi minuti dal fischi d'inizio del match:

Ragazzi, tirate fuori le palle. Credeteci. Uno o due goal, anche se non facciamo gol nei primi quindi minuti non fa niente. Credeteci sempre, al 65′, al 66′ e al 67′. Credeteci. Potete segnare in qualsiasi momento e con Anfield che ci spinge e crede in noi, allora ce la possiamo fare. Ragazzi, noi possiamo.

Klopp ha assistito alla partita spesso con un sorriso stampato sul volto, anche quando il muro del Barcellona sembrava tenere. Il sorriso di chi è convinto di vedere il fuoco giusto, di chi si di aver fatto il lavoro migliore per completare la rimonta. Aveva ragione. Confermandosi ancora una volta uno dei migliori, forse il migliore nel saper scrivere pagine del genere. E poi c'era Anfield che come sosteneva Wenger durante il match: "È il posto peggiore dove giocare una gara di ritorno".