Due gol in 122'', due gol per regalare una notte da leggenda al Liverpool. Wijnaldum si ripete, dopo il gol in semifinale alla Roma, entra e affonda il Barcellona.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 08/05/2019 06:39 | aggiornato 08/05/2019 06:49

Non è un homo novus, nel senso che ai gol in semifinale, d'oro per il Liverpool era già abituato. Si deve tornare indietro di un anno, alla sconfitta contro la Roma di 12 mesi fa, un 4-2 indolore sì per il risultato dell'andata ottenuto ad Anfield, ma soprattutto per quel gol al 25' della sfida di ritorno che Georgino Wijnaldum realizza beffando Alisson (che oggi con lui condivide la gioia dell'impresa) e gelando l'Olimpico. Era il momentaneo 1-2 per i Reds, era il gol qualificazione.

Con quella rete il Liverpool tenne a bada il ritorno giallorosso e staccò il pass per Kiev, per la finale contro il Real Madrid. Una finale amara perché a sollevare la coppa furono Bale e compagni. Per questo la doppietta contro il Barcellona può sorprendere. Ma non troppo. Del resto Gini, come lo chiamano ad Anfield, con Klopp è diventato un giocatore di livello superiore, uno dei migliori interpreti del ruolo, soprattutto per come l'intende il suo allenatore, e oggi vale oltre 40 milioni di euro.

Non è un caso che sia stato uno dei primi acquisti dell'ex tecnico del Borussia Dortmund, che necessitava di una mezzala con quelle caratteristiche: dinamismo, intelligenza tattica, capacità fuori dal comune nell'inserimento in area di rigore avversaria. Ma soprattutto duttilità. Quella passata è stata la stagione della consacrazione, quest'anno Wijnaldum si è confermato, tanto che Klopp lo ha utilizzato fin qui 45 volte tra campionato e coppe. Cinque i gol realizzati.

Liverpool, Wijnaldum e i gol della leggenda

Liverpool, il destino di Wijnaldum: "Dimostrato che nel calcio tutto è possibile"

Wijnaldum è un jolly in campo e un ragazzo d'oro fuori. Anfield lo ha adottato, è uno dei giocatori più amati dal pubblico. Non è un caso che ci sia un coro interamente dedicato a lui sulle note di This Girl. Era entrato in campo al 46', inserito al posto dell'infortunato Robertson, ha cambiato il volto della partita e il corso della storia di una partita che sull'1-0 sembrava ancora nelle mani del Barcellona dopo il 3-0 dell'andata.

Klopp ha spostato Milner sulla corsia mancina di difesa e posizionato Wijnaldum a centrocampo. Lui che nella gara di andata era stato schierato come falso nueve, risultando poi uno dei peggiori in campo. Forse anche per questo l'allenatore aveva deciso di mandarlo in panchina a inizio gara. Una scelta che Gini non aveva preso bene, lo ha confessato candidamente a fine partita, ancora ebbro di gioia, forse sentiva di avere in canna i colpi decisivi:

Ero arrabbiato per non aver giocato dal primo minuto, ma sono molto felice poi di come è andata. Abbiamo dimostrato che nel calcio tutto è possibile.

L'interpretazione perfetta della maglia di Salah

Non ha fatto una piega, è entrato, ha dato un'ulteriore scossa al Liverpool: prima inserimento ai 16 metri e destro a prendere in contro tempo Ter Stegen, poco più di due minuti dopo altro inserimento e colpo di testa perfetto sul primo palo. In due minuti quella che sembrava un'utopia, è diventato un obiettivo concreto. La maglia di Salah con il moto "Never give up" è diventata un incitamento. Uno stimolo a tradurre in realtà un sogno quasi impossibile.

Quella data dal Liverpool è stata una dimostrazione di forza, coraggio, incoscienza. Una dimostrazione così lampante da segnare questa Champions e la storia recente del calcio. I Reds hanno sovvertito pronostici, attese, destino. Spinti da uno stadio unico, da un pubblico che vive in simbiosi con la propria squadra, hanno scritto una pagina da leggenda. E in quella pagina sarà per sempre marcato a fuoco il nome di Georgino Wijnaldum. L'uomo dei gol da finale.