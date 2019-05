Le parole dell'attaccante uruguaiano dopo la semifinale di ritorno di Champions League.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 08/05/2019 09:53 | aggiornato 08/05/2019 10:58

Aveva promesso che in caso di gol ad Anfield non avrebbe esultato. Ma Luis Suarez non ha dovuto affrontare il problema, visto che il suo Barcellona è stato travolto dal Liverpool con un incredibile 4-0 e lui ha salutato la Champions League. Nel post-partita l'attaccante ha parlato in zona mista e ha criticato duramente l'atteggiamenti dei suoi in occasione del poker di Origi:

Siamo arrivati ad Anfield con un'idea precisa di gioco. Sapevamo che il loro pubblico avrebbe spinto dal primo minuto. Eravamo consapevoli della situazione che avremmo trovato ad Anfield, ma in occasione del quarto gol sembravamo la squadra giovanile Under 19

L'uruguaiano ha poi concluso: