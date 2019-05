Le parole di Fabio Capello sul brasiliano dopo Liverpool-Barcellona.

di Redazione Fox Sports - 08/05/2019 08:02 | aggiornato 08/05/2019 10:07

Il ritorno ad Anfield non gli ha portato bene, anzi. Philippe Coutinho è stato tra i peggiori di Liverpool-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League che ha visto i Reds imporsi per 4-0 grazie alle doppiette di Origi e Wijnaldum.

Il brasiliano non è riuscito a incidere ed è sprofondato insieme ai suoi compagni, rimontati ed eliminati per il secondo anno di fila nella massima competizione europea per club. Al triplice fischio, negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato la prestazione dei blaugrana e si è soffermato su quella del numero 7.

Valverde è stato un po' presuntuoso - ha esordito Capello - schierando gli stessi uomini dell'andata. Per me uno come Philippe Coutinho non doveva giocare, fuori casa non conta nulla

Insomma, una vera e propria bocciatura quella dell'ex allenatore della Juventus.