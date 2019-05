Juventus, addio ad Allegri: ora c'è Conte in pole per la panchina

Il sogno del presidente della Juventus si chiama Pep Guardiola, un obiettivo molto complicato per costi (guadagna oltre 20 milioni a stagione) e perché il City è pronto a far muro pur di non far partire il vate catalano che a Manchester è amatissimo anche dal pubblico. C'è poi da considerare il rapporto molto forte che lega Pep e Tixi Begiristain.

Con la separazione di Allegri, però, si aprirebbero le porte di una delle panchine più ambite d'Europa. Il nome che stuzzica di più Paratici e Nedved è quello di Conte, ma ci sono da superare le resistenze di Agnelli che, come riporta la Repubblica, è ancora scottato dall'addo del 2014. Soprattutto per i modi con cui si consumò la rottura.

Se dovesse essere confermato l'addio alla Juve, il futuro di Allegri sarebbe tutto da scrivere. Il tecnico livornese potrebbe prendersi un anno sabbatico e questa sembra essere la strada più probabile. Sullo sfondo, però, attenzione a PSG, Barcellona e Manchester United che potrebbero pensare a lui in caso di ribaltoni in panchina.

Sono destinate a separarsi le strade della Juventus e di Massimiliano Allegri. La clamorosa indiscrezione rimbalza nella serata e porta alla fine di un'era durata cinque stagioni e fatta di altrettanti scudetti e due finali di Champions. Oltre a quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Un ciclo vincente che però sarebbe arrivato al termine. Nel meeting andato in scena in queste ore le parti si sarebbero trovate d'accordo sulle strategie future da adottare.

