Il cileno ex Udinese, in uscita dal Manchester United, potrebbe essere uno dei colpi per un reparto offensivo che andrà ristrutturato. Intanto l'ad parla di programmi: "Servono progetti a lunga durata."

08/05/2019

Se c'è una cosa che è difficile spiegare ai tifosi, soprattutto a quelli di una big come l'Inter che ormai da tempo è lontana da vittorie significative, è il fatto che per tornare a vincere sia necessario restare stabilmente in alto e di come questo sia possibile soltanto con un progetto ad ampio respiro, di lunga durata e che per realizzarsi necessita di fiducia, calma e pazienza.

Intervenuto all'evento "Le sfide del calcio italiano", convegno andato in scena a Venezia nella giornata di ieri, l'ad nerazzurro Beppe Marotta ha provato a farlo rivolgendosi ai tifosi dell'Inter e chiedendo loro di aspettare prima di giudicare, cercando di guardare oltre il risultato immediato per un programma i cui effetti inevitabilmente si vedranno nelle stagioni a venire. Tra gli uomini che hanno restituito grandezza alla Juventus, chiamato adesso a fare altrettanto con la Beneamata, il dirigente ha parlato di cultura della sconfitta e di come le aspettative della tifoseria si scontrino spesso con i progetti della società.

Tra il bilancio in attivo e le vittorie i tifosi preferirebbero senz'altro queste ultime, ma un club deve avere programmi a lunga durata. A volte l'ambiente condiziona, portando a cambiare un allenatore soltanto a causa di un periodo negativo quando magari analizzando la situazione razionalmente si potrebbe capire che non è sempre lui il capro espiatorio. È necessaria la cultura della sconfitta, ma in questo senso la tanta mediaticità non aiuta, porta alla perdita del senso critico e ad attaccare tutto e tutti.

Inter, sul mercato si guarda alla Premier: idea Alexis Sanchez?

Tra le righe sembra di leggere l'ennesima conferma di Luciano Spalletti come allenatore dell'Inter che verrà, avvenuta già a parole nelle scorse settimane ma che tuttavia molti media continuano a considerare tutt'altro che certa. I nerazzurri non avrebbero perso i contatti con Antonio Conte, ansioso di tornare in Italia e di farlo in un progetto ambizioso: questo potrebbe essere quello dei nerazzurri, che al di là della pazienza richiesta da Marotta continuano a guardare al mercato con molto interesse.

Chiunque sarà l'allenatore dell'Inter 2018/2019, questo è certo, si troverà ad avere a che fare con una rosa profondamente rinnovata rispetto a quella attuale soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo. La partenza ormai certa di Mauro Icardi e l'investitura a suo erede di Lautaro Martinez spingerà comunque il club a valutare altri rinforzi da affiancare a El Torito, da Pepé a Federico Chiesa.

L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Alexis Sanchez, 30enne attaccante esterno cileno esploso in Italia con la maglia dell'Udinese prima di partire nel 2011 per un'avventura che lo ha visto indossare le maglie di Barcellona, Arsenal e Manchester United: i Red Devils, dove sarebbe dovuto definitivamente esplodere e che per averlo nel gennaio 2018 gli hanno fatto sottoscrivere un contratto principesco, sarebbero infatti decisi a rinunciare al suo apporto in vista della prossima stagione.

Il club avrebbe già avvertito l'agente Fernando Felicevich che il futuro del suo assistito sarà lontano dall'Old Trafford, dopo un anno e mezzo dove sono arrivate soltanto delusioni: nella stagione in corso, sia con Mourinho che con Solskjaer, il cileno ha giocato poco e male, segnando la miseria di 2 reti e confermando la sensazione di non essersi mai inserito nei Red Devils, pronti in estate a scaricarlo.

Alexis Sanchez guadagna moltissimo e ha un contratto in scadenza fino al 2022, tuttavia la sensazione è che l'Inter potrebbe puntare sul suo rilancio effettuando uno sforzo sul mercato come farà del resto anche per Diego Godin: come nel caso dell'uruguaiano, il cileno andrebbe ad accrescere immediatamente lo spessore di un club che se da una parte vuole dedicarsi a un progetto a lungo respiro dall'altra ha la necessità impellente di confermarsi tra i primi in Italia.

I due punti non sono così distanti come potrebbe sembrare: un piazzamento costante in Champions League aumenterebbe sia le entrate del club che il suo prestigio, l'autostima dei calciatori presenti e la possibilità di attrarne di nuovi, permettendo dunque al programma stilato dalla società di evolvere con più facilità e maggiori probabilità di successo. Ecco perché l'ipotesi di Alexis Sanchez in nerazzurro, o comunque quella di un'Inter decisamente attiva nel prossimo calciomercato, sembra a oggi una possibilità più che concreta.