I Lancieri vanno in vantaggio dopo pochi minuti con de Ligt su calcio d'angolo e nonostante le molte occasioni per gli avversari, raddoppiano con Ziyech. Sembra tutto perso per gli Spurs ma nel secondo tempo si scatena Lucas Moura.

