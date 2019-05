Il Giro d’Italia parte sabato e i pronostici sono tutti per Roglic, Dumoulin e Simon Yates. Ma attenzione ai giovani terribili della Ineos che possono far saltare il banco.

Sabato 11 giugno inizierà la 102° edizione del Giro d’Italia, che vedrà protagonisti alcuni dei migliori ciclisti del mondo. Rispetto alle partenze da paesi stranieri degli scorsi anni, come successo per Israele nel 2018 e come sarà per l’Ungheria nel 2020, questa volta il Giro si svolgerà completamente sul territorio italiano, partendo da Bologna e arrivando all’Arena di Verona, con San Giovanni Rotondo come punto più meridionale toccato dalla corsa.

Lo scorso anno abbiamo visto un Giro davvero entusiasmante. Nelle prime tappe è stato letteralmente dominato da Simon Yates della Mitchelton-Scott, ma Froome nella terzultima tappa, sul Colle Finestre in una parte di tracciato sterrato, è partito all’attacco a 80 km dall’arrivo. Yates è crollato e l’inglese della Sky ha completato l’impresa prendendosi la maglia rosa e portandola con sé fino alla fine. Il percorso di quest’anno prevede 21 tappe, di cui 3 a cronometro, con quella finale che si concluderà all’Arena di Verona. Le tappe di montagna sono tante e le più interessanti sono quella che termina al Monte Bianco e la Cuneo-Pinerolo, in ricordo di Fausto Coppi.

Le squadre partecipanti sono le migliori del World Tour e sulle strade italiane vedremo davvero tanti campioni delle due ruote. L’Astana che ha iniziato alla grande la stagione con diverse vittorie anche nelle gare del Nord Europa e presenta Miguel Angel Lopez in grande forma. Così come un inizio di stagione favoloso è stato fatto dalla Deceuninck QuickStep, che può contare su Viviani per vincere le volate e Jungels per la classifica finale. E poi c’è la Sky, anzi c’era la Sky, che adesso ha il nuovo sponsor, Ineos, e ha al suo arco frecce davvero incandescenti. Ecco alcuni favoriti della vigilia e le loro probabilità di vittorie secondo i bookmakers.

Dopo la vittoria della Tirreno-Adriatico e del Giro di Romandia, Primoz Roglic è diventato il favorito numero uno del prossimo Giro d’Italia.

Tutti i corridori favoriti del prossimo Giro d’Italia e le loro rispettive quote per i bookmakers

Una delle squadre migliori del lotto per quanto sono completi su tutti i tracciati i suoi componenti è la Team Jumbo-Visma. Il suo capitano, per tutti il grande favorito della vigilia, è Primoz Roglic. Lo sloveno quest’anno ha già vinto la Tirreno-Adriatico, per un solo secondo su Adam Yates, e la corsa regina in preparazione della corsa rosa, il Giro di Romandia, vincendo addirittura tre tappe. Le prospettive su di lui sono così buone che la quota media non supera 2,50.

Appena dietro Roglic, un corridore ormai esperto di Giro, dopo averlo vinto nel 2017 e il secondo posto nello scorso anno. Tom Dumoulin ha messo nel mirino la corsa rosa fin dall’inizio della stagione e ha costruito l’intera preparazione per essere pronto a Maggio. I chilometri a cronometro per prendere vantaggio sugli altri pretendenti sono solo 59, ma l’olandese saprà dire la sua anche in salita. La quota media si attesta su 3,60 ed è già un buon investimento.

Terzo grande favorito è Simon Yates. In diverse interviste ha affermato che ha piena consapevolezza degli errori fatti lo scorso anno e vuole riprendersi quello che Froome gli ha strappato sul più bello. Ha una squadra molto forte che lo accompagnerà soprattutto sulle grandi salite con corridori come Nieve e Chaves e una grande voglia di rivincita. La quota a 4,00 è forse quella più interessante.

Dopo i tre grandi favoriti della vigilia, il parterre degli altri pretendenti è ampio. L’unica vera speranza italiana è ancora una volta Vincenzo Nibali, cresciuto molto di condizione nelle classiche del Nord, quotato a 7,50, mentre l’esperto Miguel Angel Lopez, che ha l’Astana compatta intorno a lui, è un altro avversario forte, quotato a 10,00.

Da qui in poi le quote salgono e i rischi sono più alti. Mikel Landa è il capitano della sempre forte Movistar, quotato a 19,00. Bob Jungels è il capitano della squadra più in forma dall’inizio dell’anno, la Deceuninck QuickStep, ed è quotato a 50. Zakarin guida le speranze del Team Katusha Alpecin e la sua quota è intorno a 60,00.

Un discorso a parte poi meritano tre giovani talenti potenzialmente straordinari che la Ineos schiera tutti alla partenza di questo Giro. Il più promettente e il capitano designato della squadra era Egan Bernal, colombiano di 22 anni, per tutti il nuovo fenomeno del ciclismo mondiale. Purtroppo si è rotto una clavicola in allenamento e saranno altri suoi compagni a dare spettacolo in Italia.

Il primo è Pavel Sivakov, russo, che ha appena vinto il Tour of the Alps. Il secondo è l’inglese Tao Geoghegan Hart, secondo proprio dietro al compagno di squadra nell’ex Giro del Trentino e infine Iván Ramiro Sosa, altro scalatore colombiano fortissimo che è rientrato in squadra per il forfait anche di Gianni Moscon. Le loro quote sono tutte intorno a 100, ma potrebbero proprio essere loro a far saltare il banco.