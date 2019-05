La casa francese ancora molto indietro rispetto a Mercedes, Ferrari e Red Bull. Non c'è stato quello step che ci si attendeva nel 2019 con l'arrivo di Ricciardo.

di Matteo Bellan - 08/05/2019 16:48 | aggiornato 08/05/2019 16:52

Quando si parla del campionato 2019 di Formula 1 si fa riferimento soprattutto al dominio della Mercedes e all'incapacità della Ferrari di contrastarla. Dalla scuderia di Maranello ci si aspettava di più, ma non è l'unica finora ad aver deluso in questo inizio di stagione. Anche il rendimento della Renault non è stato quello che ci si attendeva.

L'ingaggio di un pilota forte come Daniel Ricciardo lasciava presagire la volontà della casa francese di fare un importante step migliorativo rispetto al 2018. Non che ci si immaginasse di vedere la monoposto giallonera in lotta per il Mondiale, ma che almeno Renault riuscisse a consolidare la quarta posizione della scorsa stagione e a ridurre un po' il gap rispetto ai tre top team. Questo era sicuramente l'obiettivo della scuderia di Enstone, ma per adesso è fallito.

I punti accumulati nella classifica costruttori di Formula 1 dopo quattro gare sono solo 12. Un anno fa erano 35. Ben 23 punti in meno, tanti. Ricciardo e il compagno Nico Hulkenberg hanno concluso GP in zona punti una volta ciascuno con due settimi posti. Non può che essere considerato fallimentare l'avvio di campionato del team, settimo in classifica. È preceduto anche da Alfa Romeo, Racing Point e McLaren. Quest'ultima, tra l'altro, monta le power unit Renault e dunque per la casa francese è uno smacco trovarsi dietro una squadra "cliente".

Ricciardo e Hulkenberg si aspettano una Renault migliorata a Barcellona

Formula 1, Renault in cerca di risposte a Barcellona

Renault è tornata con una propria scuderia ufficiale in Formula 1 nel 2016 e di anno in anno è migliorata. Nono posto nella stagione di ritorno, poi il sesto nel 2017 e il quarto nel 2018. Normale aspettarsi progressi importanti nell'attuale campionato. Certamente in fabbrica il lavoro non è mancato, ma evidentemente non è stata imboccata la giusta direzione. Il problema maggiore è sempre il motore. Tra prestazioni e affidabilità il livello non è ancora sufficiente. Persino Honda, molto indietro negli anni scorsi, ha portato una power unit migliore. E infatti in Red Bull sorridono per aver lasciato i propulsori francesi.

In Bahrain c'è stato il doppio ritiro a causa di un guasto alla MGU-K delle monoposto di Ricciardo e Hulkenberg.Il tedesco ha avuto noie anche in Cina, dovendosi ritirare. Il problema è stato risolto, ma l'ultima evoluzione del componente ha costretto Renault a portare l'ultima unità concessa senza incappare in penalizzazioni. Future novità comporteranno delle sanzioni in griglia. Anche a livello di telaio e di aerodinamica si sta lavorando per migliorare la competitività della monoposto. C'è grande curiosità di vedere se il GP di Spagna rappresenterà un concreto punto di svolta della stagione.

Sia Ricciardo che Hulkenberg sperano di avere una RS19 maggiormente veloce e affidabile a Barcellona. Ovviamente dovranno metterci pure del loro, sfruttandola al meglio ed evitando errori. L'australiano ha sbagliato sia a Melbourne che a Baku, in Renault ci si aspettava di più da un driver del suo valore e lui stesso aveva aspettative maggiori. Bisogna dare il massimo tutti insieme per uscire da questo momento negativo. Già dal venerdì di prove libere a Montmelò si capirà che qualche step c'è stato. Poi sabato nelle Qualifiche sarà fondamentale riuscire a stare in top 10, cosa avvenuta solamente in Cina. Risorse tecniche ed economiche non mancano a Renault per riuscire a riproporsi al più presto come quarta forza del campionato di Formula 1.

Daniel Ricciardo motivato per il Gran Premio di Spagna, sente di poter fare bene con la Renault

F1, Ricciardo motivato per il Gran Premio di Spagna

Ricciardo sicuramente sta avendo dei dubbi sulla sua scelta di lasciare la Red Bull per sposare il progetto Renault. Tuttavia, ormai la decisione è stata presa e deve dare il 100% per il suo attuale team. Non è uno che molla facilmente e dunque siamo certi che l'impegno da parte sua non mancherà mai, anche se per ogni pilota è normale qualche momento di sconforto quando le cose non funzionano a dovere. Tuttavia, il GP di Barcellona è ritenuto anche da lui l'occasione giusta per mettersi alle spalle l'avvio pessimo di stagione e guardare con fiducia al fuutro.

Il Gran Premio di Spagna è sempre un momento emozionante dell'anno - spiega Daniel -, è il primo appuntamento europeo. Quello di Barcellona è un circuito divertente, lo conosciamo tutti molto bene grazie ai test. Mi è sempre piaciuto correrci, ho vinto lì in Formula Renault 3.5 e negli ultimi anni sono salito sul podio. Venerdì ci concentreremo per avere fine settimana pulito e speriamo di ottenere alcuni punti. Mi dispiace per la squadra per quello che è successo a Baku, soprattutto perché stavamo iniziando a battere un buon ritmo in gara. Prendiamo i lati positivi e guardiamo avanti. Avere tre posizioni di penalità in griglia non è ideale, ma ho fatto un errore e farò del mio meglio in Spagna.

In Azerbaigian il driver 29enne ha avuto un piccolo incidente con Daniil Kvyat. Dopo essere andato lungo in staccata per superarlo, ha effettuato una manovra di retromarcia che ha finito per colpire la Toro Rosso del collega. Questo episodio gli costa tre posizioni di penalizzazione nella griglia di partenza a Barcellona. Non ci voleva, ma ormai è successo e Ricciardo deve solo concentrarsi sul portare più avanti possibile la sua Renault.