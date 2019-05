La finale tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund (vinta dai bavaresi) è stata l'ultima senza i due alieni in campo. Liverpool-Barcellona fa la storia anche per questo.

08/05/2019

L'attesa era tutta per una finale tra Juventus e Barcellona, un remake del 2015 con la "ultimate challenge" tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. E invece la finale di Champions League avrà protagonisti completamente diversi. Né l'argentino, né il portoghese hanno centrato l'accesso al Wanda Metropolitano: un'esclusione a sorpresa, soprattutto per la Pulce, che assaporava il ritorno sul trono d'Europa dopo la semifinale d'andata contro il Liverpool.

Dal 2014 in poi, almeno uno dei due alieni è atterrato in finale. Dopo 5 anni consecutivi di presenze sul palcoscenico europeo più importante, Messi e CR7 abdicano in favore di Liverpool e una tra Ajax e Tottenham. Bruciante eliminazione per entrambi: Barcellona che subisce una seconda epica rimonta in due edizioni consecutive della Champions League, Juventus fuori ai quarti per mano degli olandesi terribili.

La mente torna al biennio 2012-2013, anni in cui si sono svolte le ultime due finali senza di loro. Sei anni fa si è svolta anche l'ultima finale senza una squadra spagnola presente, così come l'ultimo derby tra due squadre dello stesso Paese. Quest'ultima eventualità potrebbe ripresentarsi quest'anno, nel caso in cui il Tottenham riusicsse a ribaltare lo svantaggio contro l'Ajax.

Messi raggiunge Cristiano Ronaldo, nessuno dei due sarà in finale di Champions League: non succedeva dal 2013

Finale di Champions League, la prima senza Messi e CR7 dal 2013

Wembley è il teatro dell'ultima Champions League non disputata e soprattutto non assegnata a Messi e Cristiano Ronaldo. Il derby tedesco tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco certifica l'esplosione calcistica di Klopp, Lewandowski e gli altri talenti gialloneri, ma il trofeo va nelle mani di Jupp Heynckes, condottiero dei bavaresi nel Triplete prima dell'arrivo di Pep Guardiola.

Al vantaggio iniziale di Mandzukic risponde il rigore di Gundogan, che riaccende le speranze del Dortmund fino agli ultimi minuti di partita. A due minuti dal 90', però, un'incursione di Robben si conclude con un tocco leggero alle spalle di Weidenfeller: l'olandese decide la Champions League 2012/2013 e si riscatta dalle sconfitte degli ultimi 3 anni tra club e Nazionale.

Proprio il Bayern è protagonista anche nell'edizione precedente, quando arriva in finale di Champions League a casa sua. L'ultimo atto all'Allianz Arena è una tragedia sportiva per i tedeschi: vantaggio di Müller nel finale, ma il Chelsea risponde con Drogba nel recupero e Cech para un rigore a Robben nei supplementari. Ai rigori, i sogni bavaresi si spezzano: Schweinsteiger sbaglia, ancora l'ivoriano trasforma il penalty decisivo sotto la curva del Bayern.

Quarta finale senza Messi e Ronaldo dal 2007/2008, la prima senza il Bayern Monaco

Derby inglese in finale?

Dal 2007/2008, sarà la quarta finale che non vedrà Messi e Cristiano Ronaldo in campo. L'altra è quella del 2010, con l'Inter campione di tutto e il Bayern Monaco ancora sconfitto. Proprio alla finale di Mosca del 2008 risale l'ultimo derby inglese che ha deciso una Champions League: Manchester United-Chelsea, con il successo dei Red Devils ai rigori dopo l'errore proprio di CR7, poi Pallone d'Oro a fine anno solare.

L'Ajax, ovviamente, ha qualcosa in contrario e vorrà tornare in finale a 23 anni dall'ultima volta. La seconda semifinale deciderà se la seconda squadra a sostituire Messi e CR7 sarà olandese o del nord di Londra, sponda Spurs.

Cristiano Ronaldo: segna, sbaglia un rigore, ma alla fine trionfa nell'ultimo derby inglese in finale di Champions League

La corsa al Pallone d'Oro

Le ambizioni di Triplete del Barcellona, dopo la vittoria della Liga e la finale di Copa del Rey ancora da disputare, si sono infrante ad Anfield sotto i 4 colpi del Liverpool. Messi rimane il favorito nella conquista del Pallone d'Oro, pur senza aver raggiunto la finale, ma il margine su Ronaldo si assottiglia inevitabilmente. La sorpresa, però, potrebbe arrivare dalla squadra vincitrice della Champions League: dopo Modric, potrebbe esserci un altro protagonista in grado di prolungare l'astinenza dei due marziani.