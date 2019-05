L'argentino è arrivato dopo rispetto ai suoi compagni di squadra per via dei controlli antidoping: dei tifosi ne hanno approfittato per rimproverarlo.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 08/05/2019 13:28 | aggiornato 08/05/2019 13:39

Pure Messi, più degli altri, è finito a dover fare i conti con la rabbia dei proprio tifosi. Sì, è vero, anche in una giornata da incubo per tutto il Barcellona, Leo qualche lampo dei suoi lo aveva avuto, mandando tre volte in porta i suoi compagni di squadra, che però non sono riusciti a sfruttare le occasioni.

Da uno come lui, però, in una semifinale di Champions League, era lecito aspettarsi comunque molto di più. Da colui che per molti è il giocatore più forte della storia del calcio, una partita così anonima in un contesto così importante è semplicemente impensabile.

E invece anche Messi si è dovuto arrendere allo strapotere del Liverpool, alla loro voglia, alla loro corsa, alla loro qualità. Il Barcellona è sembrato piccolo come una "pulce", di fronte ai giganti Reds. Ecco perché non sorprende che i tifosi catalani abbiano individuato in lui uno dei principali responsabili di questa nuova clamorosa débacle, che segue di un anno quella nei quarti di finale contro la Roma. Era stato lui, in fondo, non appena era stato insignito della nomina di nuovo capitano dai suoi compagni di squadra, ad annunciare di voler tornare sul tetto d'Europa.

Messi incredulo a fine partita tra Liverpool e Barcellona

Tifosi del Barcellona contestano Messi in aeroporto

Non è riuscito a mantenere la promessa, nonostante una prova da "Goat" (altro che "Pulce" in quel momento) nella semifinale d'andata giocata a Barcellona. Nel ritorno ad Anfield Road si è eclissato come tutti i suoi compagni e al ritorno a casa ha dovuto anche fare i conti con i suoi stessi tifosi.

Tutto è successo all'aeroporto di Liverpool, intorno alla mezzanotte inglese, quando il numero dieci del Barça è arrivato (dopo rispetto ai compagni perché si è dovuto sottoporre ai controlli anti-doping) accompagnato dal direttore del suo staff personale, Pepe Costa.

Alcuni fan catalani presenti nella struttura lo hanno facilmente individuato e hanno iniziato a prendersela con lui, rimproverandolo per l'eliminazione. Sono arrivati anche degli insulti, così Messi si è voltato verso di loro per chiedere cosa volessero. Sono nati attimi di tensione, limitati a un confronto verbale, prima che il giocatore venisse portato via da Costa, intervenuto per evitare che la situazione prendesse una brutta piega. Un altro gruppo di tifosi presenti ha salutato Leo con un applauso, ma la contestazione era ormai era comunque arrivata.