Torna in discussione ora il futuro di Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain. Il primo ha sempre fatto sapere di volere rimanere al Chelsea, il secondo - in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus - potrebbe comunque essere riscattato visto che l'accordo con i bianconeri è antecedente alla sanzione della FIFA.

In particolare il Chelsea è stato punito per aver violato l'art. 19 del Regolamento nel caso di 29 giocatori minorenni. La commissione ha confermato la multa di 526mila euro e respinto l'appello avanzato dalla società di Roman Abramovich, che ora potrà acquistare solo giocatori di età inferiore a 16 anni (questa l'unica concessione della FIFA).

Niente da fare per il Chelsea . La FIFA ha confermato il blocco del mercato e quindi i Blues non potranno tesserare nuovi giocatori nella sessione estiva del 2019 e in quella invernale del 2020 (potrà invece fare cessioni). Respinto quindi il ricorso del club londinese, accusato di aver violato le norme sul trasferimento dei minori.

Per aver violato le norme sul trasferimento dei minori, i Blues non potranno acquistare giocatori nella sessione estiva del 2019 e in quella invernale del 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK