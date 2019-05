Il protagonista inatteso della rimonta contro il Barcellona che vale la finale è il 24enne belga, autore di una doppietta e già capace sabato di mantenere in corsa i Reds per la vittoria della Premier.

di Simone Cola - 08/05/2019 00:43 | aggiornato 08/05/2019 00:48

24 anni lo scorso 18 aprile, Divock Origi è l'uomo del momento per il Liverpool, l'eroe inaspettato che con un gol al 79esimo, sfruttando il calcio d'angolo battuto a sorpresa da Alexander-Arnold, ha completato l'incredibile rimonta che è valsa ai Reds la vittoria per 4-0 sul Barcellona (dopo la sconfitta dell'andata per 3-0) e l'accesso alla finale di Champions League, la seconda consecutiva dopo quella persa contro il Real Madrid nell'edizione 2017/2018.

Protagonista con Wijnaldum della sfida contro i catalani, autore del gol che ha chiuso la rimonta e di quello che l'aveva aperta dopo appena 7 minuti, Divock Origi è stato l'eroe inatteso di una serata magica e indimenticabile per il Liverpool, che è riuscito in un'impresa impossibile grazie soprattutto al suo bomber di scorta, 5 gol in appena 582 minuti giocati prima dell'incredibile vittoria contro Messi e compagni.

Bomber di scorta in senso letterale, utilizzato con il contagocce da Jurgen Klopp nel corso di una stagione che ha visto il Liverpool competere punto su punto con il Manchester City per una vittoria in Premier League (che si deciderà soltanto nell'ultima giornata) e andare avanti in una competizione, la Champions League. In molti pensavano che i Reds si sarebbero fatti rispettare, ma in cui pochi credevano fossero capaci di ripetere l'exploit dell'anno scorso culminato con la sconfitta nella finale di Kiev, quella della rovesciata di Bale e delle papere di Karius.

Dopo aver segnato il gol che ha aperto l'incredibile rimonta del Liverpool sul Barcellona dopo appena 7 minuti, Origi ha chiuso il discorso al 79esimo su assist di Alexander-Arnold.

Senza Salah e Firmino, chiamato a inseguire una rimonta impossibile sulla carta dopo il netto 3-0 incassato all'andata al Camp Nou, Jurgen Klopp ha deciso di affidarsi in una partita che poteva valere una stagione a Origi, la riserva che del resto si era già trasformato nell'uomo della provvidenza nell'ultimo turno di Premier League: entrato a un quarto d'ora dalla fine contro il Newcastle, il belga aveva segnato all'86esimo il gol che aveva steso i bianconeri e mantenuto vive le speranze dei Reds di vincere il campionato.

Subentrato all'infortunato Salah, l'attaccante di origini keniote - figlio d'arte, papà Mike ha giocato a lungo in Belgio - svettando di testa su Lascelles e infilando in rete un cross di Shaqiri aveva permesso al Liverpool di restare in corsa per un trionfo che mancava addirittura dal lontano 1990, guadagnandosi allo stesso tempo una maglia da titolare per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona, che molti consideravano ormai già in finale.

Ma con il Liverpool di Jurgen Klopp tutto può succedere, ed ecco che l'impossibile si è materializzato. E il suo gol forse è quello della definitiva consacrazione di un attaccante completo, dotato di grande velocità e di un fisico possente e da cui tanti ormai da tempo si attendevano il decisivo salto di qualità che trasforma le giovani promesse in campioni affermati: Origi forse non è ancora un campione assoluto, non può bastare una serata a definirlo tale, per quanto magica. Ma certo è che quello visto contro il Barcellona di Leo Messi non è più il ragazzo che aveva ampiamente deluso le aspettative una volta arrivato nel "calcio che conta".

Da semplice riserva a uomo del destino

Esploso nel Lille, al punto di guadagnarsi appena 19enne la chiamata in Nazionale ai Mondiali del 2014 in Brasile al posto dell'infortunato Benteke, Origi non ha saputo mantenere le promesse all'impatto con la Premier League: prelevato dal Liverpool per 13 milioni di euro, dopo due stagioni deludenti e chiuso dal tridente Salah-Firmino-Mané nella scorsa stagione era stato mandato a giocare in Bundesliga, al Wolfsburg, prestito da cui era tornato con il deludente bottino di appena 7 gol in 33 partite.

Rimasto a Anfield quest'estate, dichiaratamente riserva con pochissime possibilità di giocare, Origi è rimasto diligentemente al proprio posto aspettando l'occasione giusta, che si è finalmente materializzata nelle ultime due partite: gol decisivo al Newcastle per continuare a inseguire la Premier, doppietta al Barcellona nella serata che ha sancito l'incredibile vittoria che vale la finale della Champions League. E se il bello dovesse ancora arrivare?

Difficile descrivere cosa provo, una sensazione fantastica. 4-0 al Barcellona, una delle più forti del mondo, in casa davanti ai nostri tifosi per andare in finale. Difficile realizzare cosa sia successo. Io un eroe inatteso? Per me è qualcosa di speciale. A me piace il calcio e giocare a modo mio. Non importa quanto tempo gioco, se sto in campo do tutto. Sapevo che sarebbe stata una notte speciale. Arrivare in finale dà ancora più motivazione.

Al termine della partita, lui il messaggio l'ha mandato. Sì, certo. Altri due ne aveva inviati già durante i 90 minuti.