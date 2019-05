Il portiere brasiliano si conferma incubo del Barcellona: un anno fa era stato protagonista anche nella rimonta dei giallorossi.

08/05/2019

Se Salah si è presentato ad Anfield Road con la maglia "Never Give Up", Alisson al termine della gara avrebbe potuto sfoggiarne una con un'altra scritta: "Oops... I did it again". Già, perché il portiere brasiliano sembra avere un conto in sospeso con il Barcellona, affrontato già due volte in doppi confronti nella fase a eliminazione diretta della Champions League. E in entrambe le circostanze, il risultato è stato lo stesso.

Prima i quarti di finale della scorsa stagione indossando la maglia della Roma, poi la semifinale di quella in corso, da estremo difensore del Liverpool. In queste due occasioni in cui il Barça se l'è trovato sulla propria strada, l'epilogo per i catalani è stato drammaticamente identico.

Due rimonte scioccanti e inaspettate subite, due eliminazioni brucianti arrivate nella partita di ritorno, giocata sempre lontano dal Camp Nou. Un anno fa, la Roma di Eusebio Di Francesco era andata contro ogni pronostico e dopo aver perso 4-1 in Spagna, era riuscita ad annichilire i blaugrana 3-0 nella sfida all'Olimpico. Stavolta per gli uomini di Valverde è andata ancora peggio: dopo aver vinto per 3-0 nel primo round, si sono fatti eliminare perdendo 4-0 ad Anfield Road.

Le festa di Alisson e van Dijk dopo la rimonta in Champions League

Champions League, Alisson did it again

Il minimo comune denominatore tra i due diversi avversari in queste due partite è stato appunto lui, Alisson Ramses Becker, capace di annullare Messi e Suarez e consentire ai suoi compagni di squadra di concentrarsi più che altro sul dover fare gol piuttosto che preoccuparsi di non prenderne.

Si tratta di qualcosa - racconta emozionato al termine della gara il portiere - che avevamo provato a pensare prima della partita, ma era quasi impossibile credere che tutto sarebbe andato come avevamo immaginato. Anche con la Roma era andata così, è accaduto un’altra volta. Incredibile. Ci abbiamo creduto già dalla prima partita, quando avevamo fatto una grande prestazione a casa loro. Ce lo siamo meritato, incredibile quello che è successo nel campo. Stasera ho fatto un po’ più di lavoro, diversamente da quanto era accaduto nella partita di un anno fa con la Roma. Oggi ho lavorato di più. Sono contento di aiutare la squadra, ma più contento di arrivare in finale, un grandissimo obiettivo. Il prossimo è essere campioni. Il massimo per la carriera di un calciatore.

Alisson con la maglia della Roma contro il Barcellona in Champions League

La giusta medicina per il dopo Karius

Eh sì, perché se Alisson oggi difende i pali del Liverpool è proprio per questo motivo, per provare a vincere quella Champions League che i Reds hanno visto sfumare in finale l'anno scorso per colpa di una "serata no", chiamiamola così, dell'allora portiere Loris Karius. Il Real Madrid, decisamente più famelico di quello di questa stagione, ne aveva approfittato in modo spietato.

Ma da quella sconfitta Klopp ha capito su cosa dovesse puntare per provarci di nuovo: un estremo difensore di assoluto livello. E chi meglio di quel portiere brasiliano che tanto aveva impressionato con la maglia della Roma, contribuendo in modo decisivo a portare la squadra giallorossa a un'impensabile semifinale di Champions League, proprio contro i Reds.

A superare il turno in quel doppio confronto come noto fu proprio la squadra guidata dal manager tedesco, che però rimase impressionato dalle incredibili doti dell'ex numero uno romanista. Detto, fatto: al termine della stagione Klopp ha dato un chiaro indirizzo alla dirigenza su quali fossero le priorità per migliorare una squadra fantastica, quasi perfetta.

L'acquisto record la scorsa estate

Occorreva comprare quel portiere, a qualunque costo, successivamente stimato in ben 62,5 milioni di euro, cifra record per un calciatore non di movimento. Oggi, a distanza di sei mesi dal suo acquisto, il Liverpool può cominciare a dire di avere ragione, perché se ha conquistato la seconda finale consecutiva il merito è anche del brasiliano:

Questa vittoria ci dà fiducia, ci fa reagire in modo positivo e ci fa lavorare di più. Le cose iniziano a girare a nostro favore. Io credo in Dio, nella fede. Ma credo anche nel lavoro e sono convinto che Dio metta la mano su chi si impegna: noi lo abbiamo fatto tanto. All’andata sono successe cose che ci hanno permesso di crederci: all’ultimo minuto loro hanno avuto un'occasione due contro uno, ma hanno sbagliato il tiro ed è finita la partita su quell'azione. Questi sono segnali che ti aiutano a credere un po’ di più. Se fosse finita 4-0, probabilmente non ci avremmo creduto così.

Invece lui quell'occasione dell'andata l'ha sventata, lasciando il risultato sul 3-0 per il Barcellona. E così il 4-0 del ritorno ad Anfield Road è bastato per completare la rimonta in semifinale di Champions League. Per lui la seconda, sempre contro i blaugrana, dopo quella di un anno prima realizzata con la maglia della Roma nei quarti. Sì, quella maglietta al termine della partita probabilmente ci sarebbe stata molto bene: "oops... I did it again". Alisson l'ha fatto ancora.