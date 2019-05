Come tutte le grandi imprese, quella di chi aveva scommesso sul 4-0 del Liverpool merita di essere celebrata. Così si spiegano le varie foto delle schedine vincenti apparse sui social network nelle ultime ore. E in questi casi il confine tra orgoglio e millanteria è davvero labile. Perché, è quasi inutile dirlo, quegli scatti generano tanta invidia. Ma al di là delle insinuazioni degli scettici resta una certezza: a volte la fiducia paga più del sesto senso.

Immaginiamo che la giocata media di chi ha tentato quest'impresa quasi impossibile sia stata di 20 euro. Grazie alle doppiette di Origi e Wijnaldum chi ha puntato quella somma ha vinto ben 1200 euro . Ma il calcio, si sa, è uno di quegli sport che prima o poi coinvolge tutti. E la più grande delle magie realizzate martedì sera dal Liverpool è stata proprio riuscire a suscitare l'entusiasmo di persone che probabilmente non sapevano neanche quale aspetto avesse il tanto acclamato Origi. Tifosi improvvisati che, passando davanti alla Snai, avevano deciso di spendere in una scommessa la banconota da cinque ritrovata per caso nella tasca della giacca. Scommettitori disinteressati che oggi si ritrovano 300 euro in più nel portafoglio.

Ecco perché, nonostante le ore trascorse dalla magica notte di Anfield, c'è ancora chi esulta con la sciarpa del Liverpool stretta in una mano e la schedina ben salda nell'altra. L'eliminazione del Barcellona dalla Champions League ha portato tanti soldi nei portafogli degli audaci che avevano scommesso sul 4-0 del Liverpool . Tra i 26 possibili, infatti, quello era l'unico esito contemplato nella categoria "risultato esatto". Fatta questa premessa, possiamo ipotizzare qualche scenario. La Snai, ad esempio, aveva fissato una quota davvero alta per il 4-0. E ora l'agenzia di scommesse deve pagare a ogni vincitore una cifra pari a 60 volte la puntata.

Il sesto senso paga, ma mai quanto la fiducia nel Liverpool . Anche il più scaltro degli scommettitori ci avrebbe pensato bene prima di puntare del denaro sul 4-0 che avrebbe permesso ai Reds di eliminare il Barcellona nella semifinale di ritorno di Champions League. Ma la sorte questa volta ha voluto premiare chi, più che a un fantomatico istinto, si è affidato al potenziale della squadra di Klopp e ha sperato nel beneplacito della dea bendata. E il sorprendente esito finale del match ne è la prova. Quell'atto di fiducia ha moltiplicato di parecchio la puntata iniziale del gruppo di spettatori che seguiva il match incrociando tutte le dita a loro disposizione, anche quelle dei piedi. Indipendentemente dall'agenzia di scommesse scelta, le quote per il "risultato esatto" erano davvero alte .

Le quote per il risultato esatto erano davvero alte e anche chi ha puntato solo 5 euro sull'impresa della squadra di Klopp ne ha vinti almeno 300.

