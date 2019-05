Il Tottenham completa una rimonta straordinaria e accede alla finale di Champions. Protagonista assoluto Lucas Moura che fa tripletta e ribalta l'Ajax

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 08/05/2019 23:14 | aggiornato 08/05/2019 23:19

Una partita pazzesca, una notte folle, dopo quanto visto ad Anfield succede ancora ed è ancora una squadra inglese a firmare una rimonta folle. Il Tottenham sbanca Amsterdam e conquista la finale di Champions League. L'Ajax parte forte e va subito in vantaggio con De Ligt, la prima frazione è quasi tutta per la squadra di ten Hag e sul finire di tempo è Ziyech a firmare il raddoppio.

Ma il secondo tempo è un romanzo che nel finale scrive la pagina più dolce per gli Spurs. Lucas Moura diventa il protagonista di una storia ai limiti della fantascienza perché ai londinesi servirebbero tre gol per passare. Tre gol in 45', come al Liverpool 24 ore prima.

Ed è l'ex San Paolo a firmarli, una doppietta in quattro minuti per ridare speranza e sogni ai tanti tifosi del Tottenham giunti in Olanda. Poi la giocata definitiva nel finale, al 95' quando mancavano quattro secondi alla fine. Pochettino si regala la notte più bella della sua carriera, ora sarà finale di Champions League tutta inglese, a Madrid, contro i Reds. Entrambe protagoniste di rimonte da leggenda.

Champions League, il successo degli Spurs

Champions League, le pagelle di Ajax-Tottenham

Ajax (4-2-3-1): Onana 6,5; Mazraoui 5,5, De Ligt 6, Blind 6, Tagliafico 5,5; Schone 5 (dal 59' Veltman 5,5), De Jong 5,5; Ziyech 7, Van de Beek 6 (dall'89' Magallan 5,5), Tadic 6; Dolberg 5 (dal 66' Sinkgraven 5,5). Allenatore: ten Hag 5.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris 6, Trippier 5,5 (dall'80' Lamela sv), Vertonghen 6,5, Alderweireld 6, Rose 6,5 (dall'83' Davies sv); Wanyama 5,5 (dal 46' Llorente 6), Sissoko 6,5; Alli 6,5, Eriksen 6,5, Lucas 8; Son 6,5. Allenatore: Pochettino 7,5.

I migliori

Ziyech 7

La solita dose irrinunciabile di fantasia, parte da destra ma non ha una posizione fissa, spazia un po' ovunque anche perché ten Hag gli dà licenza di muoversi con libertà. Il gol che porta l'Ajax sul 2-0 è una meraviglia. Anche con la squadra in difficoltà nella ripresa lui è uno dei pochi a tenere il ritmo alto e a creare pericoli al Tottenham. Coglie un palo che strozza in gola la gioia alla Cruyff Arena e di fatto le speranze die suoi.

Lucas Moura 8

Primo tempo così e così, nella ripresa parte a molla e con tre fiammate spezza la tranquillità dell'Ajax e regala agli Spurs speranza e un secondo tempo da giocare. Tre acuti importanti: il primo di forza e velocità, il secondo di astuzia e insistenza, il terzo con la forza della disperazione che diventa estasi. È l'uomo più in forma a disposizione di Pochettino e giova dell'ingresso di Llorente che attira a sé le attenzioni dei centrali dell'Ajax e può quindi muoversi con più libertà. Diventa l'uomo della storia del Tottenham.

I peggiori

Schöne 5

Un pasticcio tremendo che riconsegna al Tottenham partita e speranza. Onana si supera e mura Llorente da un passo, poi il danese si avventa sul pallone e ostacola il suo portiere che stava andando a riprendere la sfera: l'incomprensione regala a Lucas Moura l'occasione per il 2-2. Impossibile da fallire. Esce subito dopo ancora frastornato per l'errore commesso. Fino a lì la sua era stata una buona partita, ma la macchia c'è e pesa.

Dolberg 5

Nota stonata nello spartito dell'Ajax. Gioca da prima punta, con Tadic spostato a sinistra vista l'assenza di Neres e fa una fatica immensa a incidere. Anche nel primo tempo, con l'Ajax che attacca con insistenza, lui si vede poco e sono soprattutto i suoi compagni di reparto a dar fastidio agli Spurs. Nella ripresa sparisce totalmente dal campo e viene giustamente sostituito. Non adatto alla competizione?