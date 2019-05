Champions League: dalla Roma al Liverpool, Alisson "did it again"

Champions, Liverpool in finale: Anfield canta "You'll never Walk Alone"

A decidere la partita sono state le doppiette di Origi e Wijnaldum che hanno fissato il risultato sul 4-0 e portato il Liverpool in finale per il secondo anno di fila. Al triplice fischio è iniziata la festa e tutti i giocatori hanno cantato "You'll never walk alone" sotto la Kop. Immagini meravigliose che andrebbero riguardate all'infinito.

Una notte leggendaria. Ci credevano in pochi, pochissimi. Ma alla fine il Liverpool ce l'ha fatta e ha scritto la storia. Ad Anfield i Reds hanno travolto il Barcellona, che arrivava in Inghilterra dopo il 3-0 maturato una settimana fa al Camp Nou.

