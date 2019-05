Una soddisfazione pazzesca per Pochettino , restato al Tottenham in estate nonostante la società non abbia fatto praticamente mercato. E che ora si andrà a giocare la Champions League contro il Liverpool.

L'allenatore argentino è infatti scoppiato in lacrime, inginocchiandosi in mezzo al campo dell'Amsterdam Arena appena l'arbitro ha decretato la vittoria della sua squadra sui Lancieri che dà l'accesso alla finale.

L'incredibile finale di Ajax-Tottenham manda gli Spurs in finale di Champions League, in una sfida al Wanda Metropolitano di Madrid dal sapore inglese. L'uomo più emozionato al momento del fischio finale è stato Pochettino .

