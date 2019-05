La prossima campagna acquisti azzurra potrebbe essere finanziata dagli addii. Giuntoli al lavoro per piazzare gli esuberi: c'è anche il flop Verdi.

di Andrea Bracco - 08/05/2019 11:26 | aggiornato 08/05/2019 13:30

In giro per l'Italia il Napoli ha un tesoretto che in tanti sembrano sottostimare. Questo denaro "nascosto" è una sorta di fondo molto sostanzioso che, in vista della prossima sessione di calciomercato, la società partenopea intende reinvestire per riuscire a mettere le mani su diversi obiettivi di lungo corso. Un esempio? Non è un misero che a Carlo Ancelotti piacciano Rodrigo De Paul e Ismael Bennacer, due elementi che tra centrocampo e attacco farebbero molto comodo a questa squadra.

Le linee guida per il prossimo anno sono molto chiare: in rosa andranno inseriti volti nuovi senza sperperare troppo denaro, possibilmente profili giovani già pronti all'uso ma con ampi margini di crescita da qui ai prossimi anni. Del lotto di queste operazioni fanno parte anche il terzino destro Kieran Trippier e Hirving Lozano, talento messicano del PSV che a Napoli non vedono l'ora di accogliere a braccia aperte. Occorrono fondi da investire e servono in fretta: per questo l'idea della società è quella di monetizzare al massimo tutti i calciatori che, per vari motivi, non rientrano più nei piani di Ancelotti.

L'attività di Giuntoli quindi si svilupperà principalmente sulla valutazione di alcune strategie in uscita che potrebbero riguardare diversi elementi. Secondo la Gazzetta dello Sport, le prossime settimane saranno decisive per la definizione di alcune situazioni molto delicate, dalla quali si cercherà di monetizzare al massimo andando a mettere da parte una cifra importante per poi studiare con calma le prossime mosse di mercato in entrata.

Simone Verdi sarà uno dei primi giocatori a lasciare il Napoli durante la prossima estate: pagato 25 milioni di euro, non ha mai trovato spazio con Ancelotti

Napoli, in arrivo 80 milioni dalle cessioni: il pezzo pregiato è Verdi

Per esempio, non è un mistero che l'attuale allenatore napoletano non sia mai entrato in sintonia con alcuni componenti della rosa del calibro di Simone Verdi, Amadou Diawara, Adam Ounas e Marko Rog: se quest'ultimo a gennaio è stato spedito al Siviglia, i primi tre hanno trovato decisamente poco spazio, nonostante Ancelotti sia un tecnico filosoficamente molto diverso da Sarri, un allenatore che ha sempre cercato di sfruttare in pieno la totalità delle risorse a propria disposizione per via (anche) dei chiari dettami societari.

Ma andiamo con ordine: il caso più eclatante è quello di Verdi, arrivato l'estate scorsa dopo mesi di corteggiamento e, di fatto, utilizzato dal mister col contagocce. Il giocatore quest'anno è sempre stato tranquillo al proprio posto, cercando di dare il massimo nelle poche occasioni che gli sono state concesse, ma è chiaro che la voglia di trovare spazio sia tanta. Il Napoli non ha tempo, voglia e convinzione per offrirgli un'altra possibilità, quindi l'ex bolognese - un investimento da circa 25 milioni di euro - di fatto è sul mercato al pari degli altri compagni menzionati poco fa.

Lo stesso discorso vale per Diawara, che dalla sua ha l'età per poter trovare facilmente una squadra disposta a rilanciarlo. Classe 1997, è in azzurro da due stagioni durante le quali ha sempre svolto il ruolo del comprimario, ma nonostante ciò viene valutato non meno di 15 milioni di euro. La cessione definitiva di Rog, che rientrerà a breve dal Siviglia, dovrebbe portare in dote tra gli 8 e i 10 milioni di euro, gli stessi di Ounas e un paio in più rispetto a quelli fissati per il riscatto di Luigi Sepe da parte del Parma. I Ducali sono convinti dell'operazione, ma contestualmente rimanderanno indietro Roberto Inglese: l'attaccante viene valutato 20 milioni di euro, una cifra fuori mercato che potrebbe impedire al Napoli di piazzarlo qualora De Laurenttis non sia disposto a calare le pretese.

Infine, occhio anche agli "spiccioli" che potrebbero portare altri talenti prestati in giro per l'Italia. Gente come Amato Ciciretti, tanto per dirne uno, non dovrebbe avere particolari occasioni per mettersi in mostra al Napoli, quindi piazzarlo significherebbe mettere a segno una bella plusvalenza. Lo stesso discorso vale per Roberto Insigne, Zinedine Machach, Carlos Vinicius e Leandrinho, tutta gente giovane e con un giro di mercato particolarmente vivo, per quanto non di primissima fascia. Gli unici ragazzi che verranno attentamente valutati saranno Gennaro Tutino e Luca Palmiero, entrambi in grande spolvero al Cosenza. Insomma, le basi per monetizzare in grande paiono esserci tutte. Poi, si potrà cominciare a parlare di acquisti.