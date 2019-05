Con o senza Champions League, Gattuso ha le ore contate: a fine stagione sarà addio. Leonardo lavora per l'arrivo dell'ex Roma, ma Monchi prova a inserirsi.

di Francesco Maria Bizzarri - 08/05/2019 07:48 | aggiornato 08/05/2019 11:53

A fari spenti a cercare il nuovo allenatore. In casa Milan Leonardo lavora per il dopo Gattuso. Nel silenzio, nell’ombra, perché la squadra è ancora in lotta per l’Europa. I problemi nell'ambiente già sono tanti, meglio non caricare la situazione con la questione tecnico.

Ma con o senza Champions League, Gattuso andrà via. Filtra questo dagli ambienti rossoneri. La decisione pare ormai presa, nonostante Rino abbia dato veramente tutto in questa avventura. E pensare che sono due i punti in più rispetto alla scorsa stagione, che comunque non va presa come esempio.

Il Milan vuole tornare in alto. Molto dipende da questo finale di stagione. Champions o Europa League è il bivio per programmare il futuro. Con un nome primo nella lista: Eusebio Di Francesco. L’ex tecnico della Roma ad oggi è il prescelto per la panchina.

Il Milan è forte su Eusebio Di Francesco. Dai primi blandi contatti di qualche giorno fa, a quelli odierni, di persona. Secondo La Gazzetta dello Sport, DiFra è stato segnalato a Milano. Vuole rilanciarsi dopo l’esonero con la Roma. Per Leonardo e Maldini sembra proprio il profilo giusto per modo di porsi, filosofia di gioco, bravura con i giovani e, cosa da non sottovalutare, stipendio contenuto.

Il club rossonero ha già ammesso che in vista della prossima stagione non ci saranno spese pazze. Anzi, forse potrà avvenire una cessione eccellente. Di sicuro con la Champions League conquistata ci sarebbe un tesoretto niente male in vista di colpi di calciomercato. Ma è presto ancora per dirlo. Insomma, le ultime partite della stagione saranno fondamentali per decretare il futuro del Milan.

Milan, occhio al Siviglia: c'è Monchi che vuole Di Francesco

Occhio al Siviglia

Su Di Francesco però non c'è solo il Milan. Dalla Spagna arrivano voci secondo le quali il Siviglia è pronto a prenderlo. A capo dell’operazione, nemmeno a dirlo, il ds Monchi. I due hanno collaborato alla Roma, si sono sempre spalleggiati quando la situazione stava per precipitare. Dopo l’avventura nella Capitale, potrebbero ripartire insieme in Andalusia.

Il Milan aspetta, non può svelare tutti i piani prima della fine della stagione. Gli altri profili? Sarri è praticamente impossibile, Gasperini è in orbita Roma. Rimane Jardim del Monaco, ma il suo nome è in fondo alla lista.