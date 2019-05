La Lazio ospite del Cagliari per la 36ª giornata di Serie A.

di Redazione Fox Sports - 08/05/2019 14:59 | aggiornato 08/05/2019 15:04

Cagliari-Lazio è il match della 36ª giornata di Serie A in programma sabato 11 maggio alle 18 alla Sardegna Arena.

I biancocelesti distano 7 lunghezze dal quarto posto, ma cercano comunque una vittoria per entrare nei posti validi per l'Europa League, in attesa della finale di Coppa Italia.

Il Cagliari, invece, ha ottenuto la salvezza, raggiungendo quota 40 punti e il 12esimo posto in classifica.

Statistiche e curiosità di Cagliari-Lazio

Getty Images Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha segnato tre gol contro il Cagliari in Serie A, incluso il suo ultimo nel massimo campionato, arrivato nel match d’andata.

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti è a quota 48 gol in Serie A: finora 24 (il 50%) li ha segnati di testa, incluso l’unico alla Lazio (nell’ultimo incrocio casalingo di marzo 2018).

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha segnato sette gol in sette presenze di Serie A contro il Cagliari (sua vittima preferita con Genoa e Sampdoria), tra cui il suo primo nella massima competizione italiana (agosto 2012).

Nessuna squadra ha recuperato meno punti da situazione di svantaggio in trasferta rispetto alla Lazio: solo uno (sette sconfitte nelle otto occasioni in cui è andata sotto nel punteggio).

Nessuna squadra ha segnato meno gol da fuori area rispetto al Cagliari in questo campionato (solo due), l’ultimo dei quali a ottobre contro il Chievo.

La Lazio è la squadra che in percentuale ha subito più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questo campionato: il 31% (12 su 39).

La Lazio è la squadra con il differenziale negativo più alto sia nella classifica punti (-15) che in quella di reti segnate (-34) rispetto alla fine della 35ª giornata dello scorso campionato (escludendo i 3 punti di penalizzazione del Chievo).

Il Cagliari ha vinto cinque delle ultime sei partite casalinghe di Serie A, perdendo nel parziale solo contro la Juventus.

Il Cagliari non batte la Lazio in casa in Serie A da maggio 2013: nelle ultime quattro in Sardegna due successi biancocelesti seguiti da due pareggi.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro la Lazio (maggio 2013): 10 vittorie biancocelesti e due pareggi nel parziale.

Cagliari-Lazio: probabili formazioni

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Deiola, Cigarini, Padoin; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Dove vedere Cagliari-Lazio in TV e streaming

Cagliari-Lazio sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Cagliari-Lazio in streaming è necessario avere un abbonamento Sky e collegarsi a Sky Go, oppure, in alternativa, a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Cagliari-Lazio: quote 1X2 e pronostico

Il pronostico dei bookmaker per Cagliari-Lazio è a favore della squadra di Inzaghi, con la quota del 2 che raggiunge il massimo di 2 su Unibet. La vittoria del Cagliari è quotata invece a 3.8 su William Hill. Ecco le quote 1X2 di Cagliari-Lazio:

