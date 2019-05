Giocatori usurati e ultratrentenni, gioco spesso prevedibile e poi certe debacle cominciano a ripetersi. Se Guardiola dovesse insistere, potrebbe partire anche Leo?

di Alberto Casella - 08/05/2019 18:47 | aggiornato 08/05/2019 18:52

Non è facile tenere la barra a dritta davanti a certi improvvisi cambi di prospettiva. Fino a ieri per esempio il Barcellona era la prima finalista sicura della Champions League 2018-19 - rimaneva solo da abbinare l'avversaria fra Ajax e Tottenham - e Lionel Messi si apprestava a conquistare il sesto Pallone d'Oro.

Poi è bastata la straordinaria e magica notte della Rivoluzione Rossa guidata dai ragazzi di Klopp, pure se rabberciati e incerottati, a provocare la caduta degli dei e l'abbattimento delle statue degli idoli. I Blaugrana, brutalmente malmenati ad Anfield, si sono ritrovati per terra, sbriciolati e nervosi, pesantemente criticati e da qualcuno pure derisi.

È la bellezza del calcio, si dice in questi casi. Sarà, ma la squadra non l'ha presa affatto bene, come è ovvio: Suarez ha parlato di prestazione da Under 19, Valverde non aveva parole e all'aeroporto Messi è quasi venuto alle mani con un tifoso del Barça. Il club per ora tace, giusto così, ma i quotidiani catalani parlano di imminente resa dei conti.

Un'immagine simbolo della partita di ieri sera

Barcellona, c'è aria di fine ciclo

C'è aria di fine ciclo, insomma: Valverde è in bilico, ma con lui, sul banco degli accusati ci sono tutti, nessuno escluso. I media parlano di rifondazione: il piano di una programmata e progressiva sostituzione delle colonne della squadra che ha vinto tutto - compresi due storici Triplete - in oltre decennio non ha funzionato. Via Deco e Ronaldinho prima, Puyol, Xavi e Iniesta poi, la rosa si è lentamente impoverita, i sostituti, pur di qualità, non sempre si sono rivelati all'altezza e ora ci sono già altri 10 giocatori oltre i 30 anni, 7 fra quelli in campo ieri sera. Fra ruggine e mancanza di stimoli, anche colonne che qui hanno fatto la storia, come Piqué e Busquets, Rakitic e Jordi Alba o Suarez hanno mostrato la corda.

Dei giocatori in campo ieri sera nel Barcellona, 7 erano superiori ai 30 anni

E non è la prima volta, soprattutto lontano dal Camp Nou. Una tendenza che era cominciata già nell'ultimo anno della gestione di Luis Enrique col 4-0 subito al Parco dei Principi negli ottavi della Champions League 2016-17. Ribaltato dallo straordinario 6-1 del Camp Nou, non era stato sufficiente per far suonare l'allarme rosso: un mese dopo, infatti, il 3-0 bianconero allo Stadium non fu seguito da ugual miracolo al ritorno e il Barcellona uscì ai quarti. La stagione scorsa, poi, fu la Roma a fare lo straordinario, in tutti i sensi, con un 3-0 all'Olimpico che ribaltò il 4-1 subito in Spagna. In poco più di due anni, dunque, il Barça ha incassato un 14-0 in quattro trasferte da dentro o fuori che non può non far riflettere.

Valverde è parso impotente davanti al crollo dei suoi

E non è tutto. I numeri dicono che nelle ultime tre stagioni il cammino europeo dei Blaugrana rivela un'idiosincrasia per i match fuori casa poco consona a un club che vuole puntare alla vittoria finale: con 6 vittorie e 5 sconfitte su 16 gare lontane dal Camp Nou il piatto piange. Anche perché battere Celtic, Sporting Lisbona e Bate Borisov nella fase a gironi aiuta a far classifica ma non basta se poi nelle fasi a eliminazione diretta arrivano le peggiori batoste.

La rifondazione sarà con o senza Messi?

Un capitolo a parte, infine, lo merita Messi. Spesso si dice che chi lo discute capisce poco di calcio. Ed è vero, ma è anche vero che Leo era sempre in campo nelle ultime quattro debacle storiche che hanno portato al 14-0: è un giocatore straordinario, un fuoriclasse come ce ne sono pochi, il migliore forse, ma un giocatore non fa una squadra - vedi Cristiano Ronaldo al Wanda Metropolitano - e se la squadra non gira non è un uomo solo che può cambiarne il destino. Negli anni il gioco del Barcellona si è evoluto, per carità, ma nella sostanza quello di Valverde non è poi così distante da quello di Luis Enrique o di Guardiola e ci sono allenatori che sempre più spesso hanno trovato le chiavi per scardinarne i chiavistelli con i quali i Blaugrana inchiodano gli avversari e manovrano la palla a proprio piacimento.

Nemmeno un fuoriclasse come Messi ha potuto evitare la debacle di Anfield

Non che sia semplice, naturalmente ma, come ha spiegato Mourinho a proposito della semifinale 2010 vinta dalla sua Inter 3-1, con compattezza, forza mentale e grande velocità si può fare. A San Siro nove anni fa il Barça mantenne il 66% di possesso palla ma subì 3 gol, ieri sera col 58% ne ha incassati 4 e, non per niente, l'espressione di Messi a fine match ricordava quelle di troppe sconfitte con l'Argentina. Anche per questo in Catalogna si sussurra che se sul banco degli accusati ci sono tutti, nessuno escluso, ciò vale anche per lui e che la rifondazione della squadra potrebbe persino partire dal ricavato di una sua, comunque clamorosa, cessione. Al Manchester City, ovviamente, l'unico club che sarebbe in grado tanto di sostenere l'oneroso costo globale dell'operazione quanto, grazie a Pep Guardiola che lo conosce meglio di chiunque altro, di costruirgli intorno una squadra e un sistema di gioco funzionale a esaltarne le doti.