L'Atalanta vuole difendere il quarto posto contro il Grifone.

08/05/2019 13:19 | aggiornato 08/05/2019 13:24

Atalanta-Genoa è il match valido per la 36ª giornata di Serie A che si gioca sabato 11 maggio alle 15 all'Atleti Azzurri di Bergamo.

La Dea vuole difendere il quarto posto dall'assalto di Roma e Milan, ma per farlo dovrà superare il Grifone. Il Genoa, dal canto suo, cerca i tre punti per avvicinarsi ancor di più alla salvezza. I 40 punti sono lontani 4 lunghezze.

Atalanta-Genoa: statistiche e curiosità

Getty Images Il fantasista dell’Atalanta Josip Ilicic è andato in gol in tre delle ultime quattro presenze di Serie A contro il Genoa, inclusa l’ultima giocata in casa.

Cristian Romero del Genoa è il più giovane difensore ad aver segnato almeno due gol in questo campionato.

L’Atalanta non ha vinto nelle due gare di questo campionato giocate senza Alejandro Gomez: un pareggio e una sconfitta.

Il Genoa ha segnato il 22% dei propri gol su sviluppo di calcio d’angolo (otto su 37), un record in percentuale nel torneo in corso.

L’Atalanta ha segnato sei dei suoi ultimi sette gol in Serie A nei secondi tempi: quella bergamasca è la formazione che ha realizzato più reti nelle seconde frazioni di gioco in questo campionato (45, almeno sei più di qualsiasi altra squadra).

Solo la Fiorentina (due) ha conquistato meno punti del Genoa (tre) da inizio aprile ad oggi in Serie A: la squadra ligure ha segnato solo tre gol in queste ultime sei giornate, nessuna formazione ha fatto peggio.

Da inizio marzo ad oggi l’Atalanta è la squadra che ha raccolto più punti in Serie A: 24 (7V, 3N), almeno quattro più di qualsiasi altra formazione.

Soltanto in tre occasioni l’Atalanta ha raggiunto o superato i 60 punti in classifica da quando esistono i tre punti a vittoria in Serie A: nelle ultime tre stagioni con Gasperini in panchina.

L’Atalanta ha vinto le ultime due gare interne di Serie A contro il Genoa: non ottiene tre successi casalinghi di fila contro il Grifone dal 1954.

L’Atalanta ha perso il match d’andata contro il Genoa, dopo una serie di cinque vittorie consecutive contro i liguri in Serie A.

Atalanta-Genoa: probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Hateboer, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Ilicic; Zapata.

Gollini; Hateboer, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, Ilicic; Zapata. Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Miguel Veloso, Criscito; Lapadula, Kouamé.

Dove vedere in TV e streaming Atalanta-Genoa

Atalanta-Genoa viene trasmessa in diretta TV da SKy sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per vedere Atalanta-Genoa in streaming occorre collegarsi a Sky Go, riservato agli abbonati Sky, oppure a Now TV, la web TV in abbonamento.

Atalanta-Genoa: info biglietti e disponibilità

I biglietti per Atalanta-Genoa sono acquistabili presso i punti vendita abilitati Listicket/TicketOne oppure online sul sito di TicketOne. La vendita dei biglietti inizia lunedì 6 maggio alle 16 e si conclude alle 15 di sabato 11 maggio. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Atalanta-Genoa: