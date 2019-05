Alla U.S. Bank Arena di Cincinnati si presentano Kofi Kingston, Daniel Bryan e Roman Reigns: il chairman Vince McMahon è "costretto" a istituire una regola speciale.

07/05/2019

Sarà la U.S. Bank Arena di Cincinnati a ospitare la nuova puntata di Raw, la penultima prima del prossimo PPV della WWE, Money in the Bank. In questo show tutte le attenzioni saranno focalizzate su ciò che succederà a Roman Reigns, che in settimana ha annunciato di avere ancora dei conti in sospeso nello show rosso, nonostante sia passato a SmackDown nel recente Superstar Shake-Up.

Ufficialmente la WWE lo ha diffidato dal non presentarsi e rispettare i suoi obblighi contrattuali con il roster blu, ma nel corso di questa settimana sui suoi social network ha assicurato che avrebbe aperto la puntata di Raw.

Una situazione tesa tra il Big Dog e la World Wrestling Entertainment che caratterizzerà inevitabilmente questa puntata. Altre WWE News annunciate per la puntata odierna del 6 maggio 2019 riguardano poi gli sviluppi della faida che vedrà coinvolte le 4 superstar del roster rosso che prenderanno parte al prossimo Money in the Bank e che di sicuro tenteranno di prendersi dei vantaggi. E poi come reagirà Seth Rollins dopo l'attacco ricevuto da AJ Styles sette giorni fa?

WWE AJ Styles, è passato da SmackDown a Raw nel WWE Superstar Shake-Up

WWE Raw, News e Highlights del 6 maggio 2019

E ancora, come procederà la rivalità tra Becky Lynch e Lacey Evans, e Rey Mysterio si sarà guadagnato una chance titolata contro Samoa Joe per la United States Championship? Questo e molto altro nel corso della puntata di Raw che vi stiamo per raccontare qui su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling di FOXSports.it, come sempre piena di WWE News e Highlights.

Arrivano Kofi Kingston, Daniel Bryan e Roman Reigns: Mr McMahon istituisce la Wild Card Rule

Le stelle di SmackDown Roman Reigns, il WWE Champion Kofi Kingston e Daniel Bryan appaiono a Raw e ispirano Mr. McMahon ad annunciare la “Wild Card Rule” per entrambi i brandi: 3 atleti alla volta potranno essere invitati da uno show all’altro.

Baron Corbin e Bobby Lashley vs Seth Rollins e AJ Styles

Due settimane prima che Seth Rollins difenda il suo titolo Universale contro AJ Styles, le due Superstar devono coesistere contro The Lone Wolf e The All Mighty.

Braun Strowman lancia Sami Zayn in un cassonetto

Dopo aver interrotto l'ultimo promo di Sami Zayn, The Monster Among Men va a buttare la spazzatura.

Lucha House Party vs Local Competitors

Il Lucha House Party termina in modo spettacolare l'incontro con un team locale.

Ricochet difende il suo posto nel MITB contro Robert Roode

Ricochet difende il suo posto nella Men's Money in the Bank Ladder Match contro il nuovo Robert Roode.

Samoa Joe incontra il figlio di Rey Mysterio

Con fare intimidatorio Samoa Joe consegna un messaggio al figlio di Rey Mysterio, Dominick.

Lacey Evans vs Allie Catrina, poi arriva Becky Lynch

The Man riesce a mettere le mani su Lacey Evans, due settimane prima del loro match per il titolo di Raw a WWE Money in the Bank.

The Viking Raiders vs Zack Ryder & Curt Hawkins

I Raw Tag Team Champions affrontanto gli ex NXT Champion, Erik e Ivar, in un match senza titolo in palio.

Mercy la Poiana ha divorato Rambling il coniglio nella "Firefly Fun House" di Bray Wyatt

Il misterioso pasto di Mercy la Poiana ispira il "Picnic Time" nello show di Bray Wyatt, "Firefly Fun House".

La promessa di Seth Rollins ad AJ Styles

Un Seth Rollins molto arrabbiato avverte AJ Styles, che ha abbandonato The Beastslayer nel loro match a inizio puntata.

Roman Reigns vs Drew McIntyre

Mentre Roman Reigns affronta Drew McIntyre in una rivincita di WrestleMania 35, Shane McMahon ed Elias rovinano tutto e lo colpiscono.

The Miz insegue Shane McMahon

The Miz approfitta dell'occasione per attaccare Shane McMahon, ma "The Best in the World" batte in ritirata.

The Usos si prendono gioco dei The Revival

Jimmy e Jey Uso continuano a prendere in giro The Revival mentre Scott Dawson e Dash Wilder affrontano Luke Gallows e Karl Anderson

Lars Sullivan se la prende con No Way Jose

The Freak viene da SmackDown per devastare Raw e la Conga Line di No Way Jose.

Lars Sullivan fa cambiare la Wild Card Rule a Vince McMahon

The Freak ha argomenti convincenti per The Chairman: la Wild Card Rule adesso passa da 3 a 4 stelle per roster.

Kofi Kingston (C) vs Daniel Bryan

Kofi Kingston difende il suo titolo WWE contro "The New" Daniel Bryan in questa rivincita WrestleMania a Raw.