Tennis, Monfils elimina Seppi a Madrid

Monfils batte Seppi nel primo turno del Masters 1000 di Madrid. Cilic vince a fatica dopo aver salvato quattro match point. Gasquet è l’avversario di Federer dopo la vittoria sul giovane spagnolo Fokina.

di Diego Sampaolo - 07/05/2019 01:14 | aggiornato 07/05/2019 10:19

Il francese Gael Monfils ha battuto agevolmente l’altoatesino Andreas Seppi 6-3 6-1 nell’incontro di primo turno del Madrid Mutua Open, quarto appuntamento stagionale del circuito Masters 1000. Per il tennista transalpino si tratta del quinto successo su sette scontri diretti sull’azzurro.

Nel corso del 2009 Monfils ha vinto il torneo di Rotterdam e ha raggiunto i quarti di finale in cinque tornei su sei.

Nel primo set Monfils è partito subito forte prendendo un break di vantaggio e ha tenuto i primi tre turni di battuta senza perdere nemmeno un punto. Seppi ha conquistato un insperato controbreak nel settimo game del primo set ma Monfils ha vinto quattro punti di fila aggiudicandosi un altro break prima di chiudere al primo set point per 6-3. Monfils ha conquistato il secondo set con tre break concludendo al settimo game con un dritto vincente.

Il vincitore degli US Open 2014 Marin Cilic ha battuto con molta fatica lo slovacco Martin Klizan con il punteggio di 6-4 2-6 7-6 (7-0) dopo aver salvato quattro match point sul 5-6 nel terzo set. Il croato affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, che ha battuto Nick Kyrgios.

Karen Khachanov ha superato un match maratona contro il giovane spagnolo Jaume Munar per 6-4 6-7 (5-7) 6-3 dopo tre ore. Khachanov ha vinto quattro game di fila con due break consecutivi dopo aver rimontato da uno svantaggio di 0-3 nel primo set. Munar ha pareggiato con un controbreak nell’ottavo game ma Khachanov ha strappato per la terza volta la battuta al giovane maiorchino aggiudicandosi il primo set. Come nel primo set Munar si è portato in vantaggio per 3-0 con un break ma Khachanov ha ottenuto il controbreak nel nono game sul set point di Munar sul punteggio di 5-3. Nel terzo set Khachanov ha preso il largo volando sul 5-1 con due break. Munar ha recuperato un break di svantaggio prima di salvare due break point accorciando sul 3-5 ma Khachanov ha servito per la vittoria al primo match point.

Karen Khachanov:

Sono contento della prestazione di oggi perché ho lottato fino alla fine. Ho superato il primo turno e questo aumenta la mia fiducia. Avevo bisogno di vincere questo genere di partite in questo periodo

Il giovane statunitense Taylor Fritz ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in due tie-break per 7-6 (10-8) 7-6 (7-4) dopo 1 ora e 47 minuti di gioco. Fritz affronterà il due volte vincitore di Madrid Novak Djokovic nell’incontro di secondo turno in programma Martedì. Djokovic ha sconfitto Fritz per 6-3 6-0 nell’unico precedente scontro diretto disputato un mese fa Montecarlo.

Dimitrov é andato in vantaggio di un break per 4-2 nel primo set ma ha subito il controbreak nel settimo game. Fritz ha vinto il tie-break per 9-8 dopo aver salvato un set point sul 7-6. Fritz ha preso un vantaggio di 3-0 nel secondo set ma Dimitrov ha recuperato il break nel settimo game dopo un doppio fallo dello statunitense. Fritz si è aggiudicato il tie-break per 7-4 con quattro mini-break.

Il gigante statunitense Reilly Opelka ha battuto lo spagnolo Pablo Carreno Busta per 7-6 (7-5) 6-4 con un solo break nel quinto game nel secondo set.

Richard Gasquet si è guadagnato l’incontro di secondo turno contro Roger Federer grazie al successo contro il Next Gen spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 7-5 7-6 (7-5). L’incontro tra Federer e Gasquet è in programma nella giornata di Martedì. Federer ha un bilancio di 17 vittorie e 2 sconfitte nei precedenti scontri diretti con il francese. Lo svizzero torna a giocare sulla terra battuta dopo tre anni.

Negli altri incontri più interessanti in programma Martedì alla Caja Magica di Madrid sono da segnalare il primo match di Fabio Fognini dopo il trionfo di Montecarlo contro il britannico Kyle Edmund, la partita d’addio di David Ferrer contro il connazionale Roberto Bautista Agut, il match tra il vincitore di Indian Wells e Barcellona Dominic Thiem e Reilly Opelka e il duello tra Stan Wawrinka e Pierre Hugues Herbert.

WTA Premier Mandatory: Stephens batte Aazarenka

La campionessa degli US Open 2017 Sloane Stephens ha battuto Victoria Azarenka in tre set per 6-4 2-6 6-2 aggiudicandosi il quarto match di fila contro la bielorussa. Stephens ha conquistato il primo set con un solo break nel decimo game dopo un errore con il rovescio di Azarenka.

Azarenka è andata in vantaggio con un break nel terzo game con un vincente di rovescio lungolinea. La due volte campionessa dell’Australian Open ha conquistato il doppio break nel settimo game del secondo set con un vincente di dritto incrociato e ha concluso il set con un ace.

Stephens ha salvato due palle break nel terzo game del set decisivo prima di realizzare il doppio break nel sesto e nell’ottavo game.

Sloane Stephens:

Vika è sempre un’avversaria molto competitiva. E’ una grande avversaria. Nel secondo set ha alzato il suo rendimento. E’ stato un match molto impegnativo ed entrambe hanno giocato molto bene

La campionessa in carica di Madrid Petra Kvitova ha superato la francese Kristina Mladenovic per la sesta volta consecutiva con il punteggio di 6-3 7-6 (7-5) prenotando l’ottavo di finale contro la vincitrice tra la francese Caroline Garcia e la romena Sorana Cristea.

L’olandese Kiki Bertens, finalista a Madrid nel 2018 contro Kvitova, si è imposta in due set contro la vincitrice del Roland Garros 2017 Jelena Ostapenko per 6-4 6-3. Bertens affronterà Anastasjia Sevastova, che ha avuto la meglio sulla romena Mihaela Buzarnescu per 6-3 6-4.

L’australiana Ashleigh Barty (vincitrice a Miami 2019) ha avuto bisogno di tre set per battere la semifinalista degli Australian Open Danielle Collins per 6-1 1-6 6-1.

La vincitrice del torneo di Dubai 2019 Belinda Bencic ha superato in tre set Svetlana Kuznetsova per 7-6 (7-4) 2-6 6-3 aggiudicandosi il quarto match con la russa su cinque scontri diretti.