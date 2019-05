Il presidente del Torino è volato a Madrid per la riunione della European Leagues, nella quale si discuterà la riforma proposta dall'ECA: "Non c'è meritocrazia".

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 07/05/2019 12:16 | aggiornato 07/05/2019 12:21

Urbano Cairo dice no alla Superlega. Il presidente del Torino è uno degli oltre 200 dirigenti volati lunedì a Madrid, dove proprio in queste ore è in corso una riunione della European Leagues, ovvero l'associazione che racchiude tutti i club facenti parte delle federazioni interne alla UEFA. Il numero uno del club granata ha raggiunto la zona del Santiago Bernabeu per questo vertice molto importante, nel quale si parlerà diffusamente del futuro del calcio. Uno degli argomenti al centro dell'attenzione è sicuramente quello legato alla nuova riforma della Champions League, già nata dall'unione di intenti della stessa UEFA e dell'ECA.

Quest'ultimo organismo potrebbe avere un impatto molto importante nell'economia mondiale, perché racchiude di fatto tutte le società più potenti al mondo. A presiederla è Andrea Agnelli, personalità di spicco nonché presidente della Juventus, che più volte - come emerso nel recente passato - ha incontrato il massimo esponente del organismo internazionale Ceferin per ribadirgli l'intenzione di creare una Superlega alternativa alla Champions League. E, qualora dalla UEFA non avessero preso tale decisione in maniera positiva, i club dell'ECA avrebbero anche minacciato di sfilarsi dalla federazione.

Detto ciò, oggi tutti i dirigenti volati nella capitale spagnola si riuniranno prima di procedere alla discussione, che dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì e non vedrà partecipare le quattro grandi società intente a perorare la causa dell'ECA. Juventus, Inter, Milan e Roma non ci saranno, il Torino sì. E Urbano Cairo ha già scelto da che parte stare, definendo l'iniziativa di snaturare in maniera folle il calcio attuale come una sorta di situazione troppo opaca, che lederebbe in primis l'importanza dei meriti sportivi.

Il presidente Urbano Cairo è volato a Madrid per la riunione della European Leagues, durante la quale si discuterà della riforma che porterà alla prossima Superlega

Cairo contro la Superlega: "Troppe zone d'ombra"

Il progetto è ancora molto vago e, probabilmente, UEFA ed ECA attenderanno ancora un po' per decidere di mettere in pratica tutto ciò che sarebbe stato previsto durante l'ultima riunione tra le parti. Ci sono ancora diverse cose da chiarire, ma soprattutto a Nyon vorrebbero prima capire con certezza quale aria tira tra gli "esclusi". Sull'argomento però Cairo non ha dubbi:

La realtà è che di questa cosa sappiamo ben poco. Mi preoccupano le parecchie zone d'ombra ancora da decifrare. Sarebbe un errore gravissimo accettare questa riforma, perché toglierebbe importanza al merito sportivo. Sembra un torneo per gli eletti del Signore.

Il presidente del Torino si è poi soffermato sui cinque punti cardine secondo i quali, dal suo punto di vista, la Superlega non può funzionare. Il primo riguarda ovviamente il fattore meritocratico, perché di fatto si parla di un torneo fatto principalmente ad inviti:

Non si può accettare il fatto che magari alla seconda classificata in campionato venga negato il diritto di giocare in Champions League. Prendiamo per esempio il Napoli: da quel che si dice le italiane in ballo sarebbero al massimo quattro, e loro non sono tra quelle.

Poi c'è il fattore economico:

Chi gioca stabilmente questo torneo è destinato a diventare sempre più ricco, col risultato che la forbice si allargherà ulteriormente. A rimetterci non saranno solo le piccole, ma anche le squadre di livello medio. Anche la Premier League è contraria per questo motivo.

E, aggiungiamo, anche la Liga. Il presidente federale Javier Tebas ha più volte ribadito il suo totale rifiuto alle strategie studiate e proposte dall'ECA, mettendo di mezzo anche un discorso sulle nazionali prontamente ripreso anche da Cairo:

Aumento del calendario significa meno spazio per le nazionali, con gli stessi calciatori che sarebbero i primi a rimetterci in termini di visibilità.

Quarto e quinto punto, ovviamente, su tifosi e il già citato merito sportivo:

Il calcio è questione di campanile. Chi spiega ai tifosi che devono andare allo stadio il martedì o il mercoledì per seguire la loro squadra? E se togli i meriti, che messaggio dai alla gente? C'è chi esclude il termine inviti, ma parla di tradizione storica: Genoa e Torino hanno vinto parecchi Scudetti, secondo questo ragionamento.

Vota anche tu! Siete favorevoli alla Superlega Europea? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Siete favorevoli alla Superlega Europea? Condividi



Insomma, le polemiche sono ancora ben lontane dal placarsi definitivamente. Ma come funzionerebbe la nuova Superlega al via dal 2024? UEFA ed ECA hanno studiato una formula a 32 squadre, 24 delle quali saranno invitate in automatico, divise in quattro gruppi da 8 ciascuno. Ci saranno posti fissi per le big e le partite si giocheranno nei weekend, ma per venire incontro alle esigenze delle singole leghe si potrebbe decidere di limitare tale disposizione esclusivamente a semifinali e finale. Nel 2021 entrerà invece in calendario una sorta di nuova Champions League, con la quale si faranno le prove generali, e contestualmente verrà proposto un terzo torneo continentale. Ma la Europeans League non ci sta e promette battaglia.