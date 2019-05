I rossoneri passano in vantaggio con Suso, poi arriva il raddoppio di Borini. Gli ospiti accorciano con Destro ma non basta, nel finale si scaldano gli animi

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 12:57 | aggiornato 07/05/2019 17:02

Milan-Bologna è stata l'ultima gara della 35ª giornata di Serie A. I rossoneri erano obbligati a vincere, dopo la sconfitta subita in casa del Torino per 2-0 nell'ultimo turno. Il Bologna, invece, era ancora in cerca della salvezza matematica, nonostante la vittoria per 3-1 contro l'Empoli della scorsa giornata.

Il Milan si porta a tre punti dal quarto posto occupato dal'Atalanta

Milan-Bologna 2-1: a segno Suso, Borini e Destro

I rossoneri conquistano tre punti fondamentali nella loro rincorsa a un posto in Champions League. Suso porta in vantaggio la squadra di Gattuso al 37' grazie a un tiro dal limite dell'area, il raddoppio arriva con Borini che è veloce a calciare in rete la respinta di Skorupski su un tiro dal limite di Paquetà. Mattia Destro accorcia al 72', e nel finale gli animi si scaldano: espulsi Paquetà, Sansone, e dopo il fischio finale Dijks. Il Milan sale a 59 punti al quinto posto in classifica, l'Atalanta 4^ è a 62. Il Bologna resta a 37 punti.

La 36ª giornata vede il Milan far visita alla Fiorentina nell'anticipo del Franchi in programma sabato 11 maggio alle 20.30. Il Bologna, invece, giocherà in casa contro il Parma lunedì 13 maggio alle 19. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Milan-Bologna 2-1: