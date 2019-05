Serie A, ufficiale la licenza Uefa per gli stadi di 16 squadre

L'Atalanta conferma il Mapei Stadium per le partite europee, mentre il Napoli ha indicato il Dall'Ara di Bologna (in attesa della deroga per il San Paolo).

di Antonio Cunazza - 07/05/2019 15:21 | aggiornato 07/05/2019 15:25

Mentre la stagione di Serie A volge al termine, con lo sprint finale per la salvezza e i piazzamenti europei, ci si prepara già al prossimo anno e la FIGC ha comunicato le licenze UEFA rilasciate agli stadi di Serie A - e ai rispettivi club - per la stagione 2019/2020. Le sorprese sono state poche: 16 squadre su 20 del nostro massimo campionato hanno ottenuto la licenza, ma non tutte l'hanno ricevuta per il loro stadio di casa.

In particolare, l'Atalanta ha confermato la scelta del Mapei Stadium di Reggio Emilia per le competizioni europee della prossima stagione. Una soluzione già preventivata e che va nel solco delle ultime stagioni, con le partite di Europa League giocate nello stadio del Sassuolo. Per il prossimo anno (e fino al 2021) la situazione rimarrà questa, rafforzata dai lavori per il restyling dell'Atleti Azzurri d'Italia.

Altri due club hanno indicato stadi alternativi: il Cagliari sceglie Torino, con lo Stadio Olimpico casa dei granata, e il Napoli ha selezionato il Dall'Ara di Bologna, con una scelta piuttosto curiosa che verrà comunque probabilmente salvata in corsa da una deroga per rimanere al San Paolo.

Il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà ancora la casa europea dell'Atalanta

Serie A, licenze Uefa 2019/2020: il Napoli sceglie il Dall'Ara

La questione delle licenze europee per gli impianti italiani riserva ogni anno qualche sorpresa, e la scelta del Napoli di puntare su Bologna, anche in virtù della distanza fra le due città, è risultata alquanto strana. Negli ultimi anni, in occasione di questa selezione ufficiale, il club partenopeo aveva sempre indicato il Renzo Barbera di Palermo come stadio di casa per le coppe europee. Qui la lista delle licenze rilasciate per la stagione 2019/2020:

Atalanta - Mapei Stadium, Reggio Emilia

Bologna - Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Cagliari - Stadio Olimpico, Torino

Fiorentina - Stadio Artemio Franchi, Firenze

Genoa - Stadio Luigi Ferraris, Genova

Inter - Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Juventus - Allianz Stadium, Torino

Lazio - Stadio Olimpico, Roma

Milan - Stadio Giuseppe Meazza, Milano

Napoli - Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Parma - Stadio Ennio Tardini, Parma

Roma - Stadio Olimpico, Roma

Sampdoria - Stadio Luigi Ferraris, Genova

Sassuolo - Mapei Stadium, Reggio Emilia

Torino - Stadio Olimpico, Torino

Udinese - Dacia Arena, Udine

Anche il Cagliari ha indicato uno stadio alternativo, scegliendo l'Olimpico di Torino, mentre tutti gli altri club hanno conservato la licenza UEFA per i loro impianti. Va anche detto che, soprattutto nel caso del Napoli, così come avvenuto negli anni scorsi è lecito aspettarsi una deroga ufficiale dall'UEFA che permetterà al club di De Laurentiis di giocare al San Paolo le partite di Champions League della prossima stagione.

Lo stadio, che già negli ultimi mesi è stato oggetto di alcuni interventi puntuali di ammodernamento (in particolare servizi igienici e riseggiolatura completa), in vista delle Universiadi estive, rimarrebbe "sotto richiesta di adeguamento" ma sarebbe comunque utilizzabile dal Napoli per le partite ufficiali.