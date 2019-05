Due invece le giornate di squalifica che dovranno scontare Dijks del Bologna, Ionita del Cagliari e Veretout della Fiorentina. Un turno di stop per Kucka, che dovrà anche pagare 5mila euro di ammenda. Una giornata per Colley della Sampdoria, Barillà del Parma, Bernardeschi della Juventus, Brozovic e D'Ambrosio dell'Inter. E ancora.

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 35esima giornata di Serie A. C'era attesa per conoscere la squalifica che sarebbe stata inflitta a Lucas Paquetà, espulso durante Milan-Bologna per aver dato una manata al braccio dell'arbitro Di Bello. La stagione del brasiliano è già finita visto che è stato sanzionato con tre turni di stop : Gattuso non lo avrà a disposizione contro Fiorentina, Frosinone e SPAL.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK