La prossima giornata propone la sfida allo Stadio Olimpico di Roma tra i giallorossi di Ranieri e la Juventus di Allegri. L'Atalanta ospita il Genoa per continuare a sognare.

di Marco Ercole - 07/05/2019 11:35

La corsa per la Champions League è ancora avvincente, quella per la salvezza sempre viva. A tre giornate dalla fine della Serie A 2018/2019 sono molteplici le motivazioni delle squadre del campionato italiano. Molti dei posti che possono portare nelle prossime competizioni europee devono essere ancora assegnati e saranno decisivi i 270 minuti che ci separano dal gong finale.

Con il Frosinone che nell'ultima giornata si è aggiunto al Chievo nel ritorno ufficiale in Serie B, invece, nel prossimo turno di Serie A solamente l'Empoli potrà continuare a coltivare il sogno salvezza, distante solamente 2 punti. La giornata di campionato si svilupperà come di consueto in tre giorni, tra sabato 11 e lunedì 13 maggio.

Il primo match del prossimo turno di Serie A mette subito di fronte due squadre piene di motivazioni: da una parte l'Atalanta, che all'Atleti Azzurri d'Italia vuole continuare a vivere il suo sogno Champions, dall'altra il Genoa, che invece ha bisogno di punti salvezza per tenere l'Empoli a distanza di sicurezza. Sempre di sabato si giocano poi le partite Cagliari-Lazio, con i biancocelesti ormai fuori dal discorso Champions ma ancora in corsa per l'Europa League, e Fiorentina-Milan, una sfida tra due club in grande difficoltà.

Prossimo turno Serie A: la 36esima in TV su Sky e DAZN

Si passa poi alla domenica, con il lunch match che mette di fronte Torino e Sassuolo. Alle 15 due gare: Frosinone-Udinese e Sampdoria-Empoli. Alle 18 la SPAL festeggerà la salvezza acquisita nell'ultimo turno davanti ai propri tifosi ospitando il Napoli, mentre alle 20.30 ci sarà il big match di giornata, quello tra la Roma e la Juventus allo Stadio Olimpico.

Chiuderanno il prossimo turno infine i due incontri fissati a lunedì 13 maggio: prima il derby emiliano tra Bologna e Parma, poi la sfida a San Siro tra l'Inter alla ricerca di punti per consolidare il terzo posto e il Chievo già retrocesso.

Ricordiamo anche in questa circostanza che le partite di Serie A si potranno vedere in TV e streaming attraverso i consueti sette appuntamenti su Sky (e in streaming per gli abbonati su SkyGo) e i tre restanti su DAZN. Per tutti coloro non fossero ancora abbonati, invece, c’è sempre la possibilità di provare eventualmente i ticket giornalieri di NowTV (a partire da 6.99 euro al giorno) oppure di scaricare l'app di DAZN: il primo mese è gratuito, a partire dal secondo il costo mensile sarà di soli 9.99 euro.

Ecco il programma completo della 36esima giornata: