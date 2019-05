Il manager del Tottenham, impegnato domani sera ad Amsterdam, ha ricordato una sua esperienza da giocatore: "Ci lanciavano pietre, eravamo sfavoriti ma arrivammo in finale".

0 condivisioni

di Alberto Casella - 07/05/2019 19:17 | aggiornato 07/05/2019 19:22

Se ti chiami Mauricio Pochettino e nella tua "vita precedente" hai giocato certe trasferte di Copa Libertadores, magari in Colombia perché no, di sicuro non puoi guardare con apprensione a un match di Champions League, per quanto importante e decisivo possa essere.

Ed è proprio questa la filosofia che anima la trasferta del Tottenham alla Johan Cruyff Arena: per molti, gli inglesi, dopo la sconfitta 0-1 a White Hart Lane, altro non sono che una vittima sacrificale designata dei giovani Harry Potter terribili di ten Hag. Per molti, appunto, ma non per tutti e non sicuramente per il manager argentino.

Un cammino entusiasmante quello degli Spurs in questa Champions, almeno fino alla settimana scorsa. Partiti forse un po' in sordina nella fase a gironi, sono stati capaci di rimontare l'Inter e passare agli ottavi sul filo di lana. Poi hanno "passeggiato" sul Borussia Dortmund - 4-0 in aggregato - e sono stati capaci di guadagnarsi la semifinale eliminando niente meno che il Manchester City.

Pochettino ci crede e indica la strada ai suoi

Pochettino: "Ho giocato in Colombia, non ho paura dell'Ajax"

Certo, l'Ajax - che ha messo nella bisaccia gli scalpi dei campioni in carica del Real Madrid e della Juventus, una delle principali favorite per la vittoria finale - è un po' la variabile impazzita di questa edizione della Champions League, ma anche il Tottenham in fondo non scherza. Per questo, nella conferenza stampa che precede il match di mercoledì sera, Pochettino ha suonato la carica:

Mi ricordo che nel 1992, quando ero nel Newell's, andammo a giocare la semifinale di ritorno della Copa Libertadores in casa dell'America Cali. All'andata era finita 1-1 e loro erano i favoriti assoluti. Le condizioni ambientali erano terribili: in pullman non riuscivamo nemmeno a vedere fuori a causa delle tante pietre che ci tiravano contro e poi in campo Berizzo fu colpito da una batteria lanciata dagli spalti.

Thanks to @DaveHytner for asking Pochettino about his memories of a legendary game in our history: the 11-10 penalty shootout win over América de Cali in the 1992 Copa Libertadores semi-finals. pic.twitter.com/RdHYseDevH — Newell's Old Boys - English (@Newells_en) May 7, 2019

Volavano pietre e... batterie

Fu proprio Pochettino, allora ventenne, a dare la svolta, insaccando di testa una palla vagante già al 4' minuto:

Una volta segnato, parcheggiammo il pullman davanti alla porta e reggemmo l'urto fin quasi alla fine.

Già, peccato però che all'89' fosse arrivato il pareggio di Jorge da Silva su rigore. Il risultato non cambiò più e l'accesso alla finale venne giocato coi tiri dagli 11 metri: ne furono necessari addirittura 26 - record della Copa Libertadores - e solo l'errore del colombiano Maturana, schiacciato dalla pressione, diede finalmente la vittoria al Newell's col risultato di 11-12, ponendo fine a quella folle partita. E a proposito di match folle, riuscite a immaginare chi poteva essere il tecnico che aveva guidato la squadra argentina a quello storico trionfo? Sì, proprio lui, Marcelo Bielsa, el Loco. Certamente all'Arena non ci sarà quell'atmosfera torrida, ma è un precedente, quello colombiano, al quale il manager degli Spurs vuole che si ispirino domani sera i suoi giocatori: