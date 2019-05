Il rider spagnolo ha cominciato davvero male questa sua avventura in Honda. Il presidente della HRC però continua a credere in lui.

di Antonio Russo - 07/05/2019 11:29 | aggiornato 07/05/2019 17:34

Jorge Lorenzo era arrivato a Jerez con la speranza di riuscire a dare la sterzata ad una stagione di MotoGP che sinora è alquanto deludente. Giunto in HRC in pompa magna, sinora il maiorchino ha raccolto come suo miglior piazzamento stagionale un 12° posto.

A pesare sul percorso dello spagnolo sin qui sono stati soprattutto i tanti infortuni ad inizio stagione che hanno rallentato per lui la fase di apprendistato con la nuova moto.

La RC213V, infatti, un po' come già accaduto in Ducati, è molto lontana da quella che dovrebbe essere la moto ideale di Jorge Lorenzo che continua a riscontrare soprattutto problemi di ergonomia.

MotoGP, Nomura: "Nel test sono state portate alcune cose solo per Lorenzo"

Come se non bastasse, ad accanirsi contro l'ex Ducati, ci ha pensato anche la sfortuna con la sua Honda che ha spesso accusato problemi tecnici in questo primo scorcio di stagione. Proprio in merito a quest'ultimo punto, il presidente della HRC Yoshishige Nomura, che era presente a Jerez, intervistato dai colleghi di Marca ha voluto rassicurare tutti che si sta lavorando per evitare che in futuro si verifichino altri guai tecnici sulle moto.

Non ci saranno più problemi. Abbiamo già organizzato tutto prima di arrivare qui a Jerez e siamo certi che non avremo più guai tecnici.

Il presidente della HRC non ha nascosto la delusione per pessimi risultati sin qui conseguiti da Jorge Lorenzo, ma ha mostrato anche un barlume di speranza in vista delle prossime gare.

Mi aspettavo che Jorge Lorenzo facesse una grande prestazione qui a Jerez. Lui è andato bene sino alle qualifiche, poi qualcosa è successo. Io credo che andrà bene nelle prossime gare. Deve migliorare in alcune cose e in altre lo ha già fatto. In effetti già qui nel test sono state portate alcune cose solo per lui.

Nomura ha fatto riferimento ai problemi nelle qualifiche. Sino al sabato, infatti, Jorge Lorenzo aveva dimostrato di avere un buon passo, ma proprio durante la Q2 è incappato in ben due cadute che hanno pregiudicato la sua prestazione. La cosa naturalmente ha pesato anche il giorno seguente in gara dove l'iberico ha passato la gara in lotta con una KTM senza mai dare l'impressione di potersi anche solo avvicinare ai tempi fatti segnare dai primi.