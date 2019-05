L'attaccante dei bianconeri ricorda gli inizi della sua giovane carriera.

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 15:02 | aggiornato 07/05/2019 17:12

Torna alle origini, Moise Kean. L'attaccante della Juventus si confessa a The Players' Tribune e ripercorre le tappe della sua giovane vita. La sua infanzia non è stata affatto semplice, il 19enne ne parla apertamente:

Sì, ho sofferto da bambino. Non è stato facile arrivare dove sono oggi, per questo ogni giorno in allenamento penso sempre al passato. Penso ad aver fame tutti i giorni e ad andare avanti. Non ho avuto un passato come quello di tutti gli altri bambini, per quello che delle volte mi metto lì e penso a quello che ho fatto e a quanto sono fortunato ad avere tutto questo oggi. Ringrazio Dio ogni giorno per questo. La strada mi ha insegnato molte cose, ad essere uomo e a capire la realtà della vita

Sulla sua carriera da calciatore:

Tutto inizia ad Asti, lì c'è un oratorio in cui andavo a giocare. Facevamo tanti tornei su un campo in asfalto, se cadevi ti facevi parecchio male. Ogni giocatore doveva pagare dieci euro. Una volta rubai la palla al prete, teneva il cassetto sempre aperto. Quando giochi a calcio in questo modo impari a farlo con la fame, capisci che il calcio è fatto di alti e bassi, proprio come la vita. Quando cresci così, anche gli interventi più duri in allenamento di Chiellini non sembrano più tanto spaventosi. In realtà non è vero, sono molto spaventosi. Ho ancora una cicatrice sulla caviglia dall’ultima volta che ho provato un trick su di lui. Giorgio è cattivo (ride, ndr)

L'ex Hellas Verona ha proseguito: