Il direttore generale del club rossonero a SkySport: "Non faremo processi pubblici, le cose le sistemiamo internamente".

07/05/2019

Il Milan è ancora in corsa per un posto in Champions, la squadra rossonera l'ha tenuta viva battendo (con fatica) 2-1 il Bologna dell'ex Sinisa Mihajlovic. Una partita densa di momenti di grande tensione, che hanno reso ancora più incandescente una situazione già di per sé elettrica, tanto da scaturire nel ritiro punitivo. A testimonianza del clima non certo idilliaco ci ha pensato pure la lite, andata in diretta televisiva, tra Gattuso e Bakayoko.

Un episodio che, in questa stagione, ricorda molti altri con i quali si è dovuto confrontare il Milan. Dalla lite tra Kessie e Biglia, al caso della maglia di Acerbi e così via, cominciano a essere troppe le situazioni di questo tipo con le quali si è confrontata la dirigenza rossonera. Ne ha parlato anche il direttore generale Leonardo ai microfoni di SkySport dopo la gara:

Noi parliamo poco, crediamo che non si debba intervenire ogni volta e fare i giudici. Tante cose sono state risolte internamente, come deve essere. Dal CEO, da me, Maldini e Gattuso. Tutti interventi interni che una società deve fare. Non vogliamo dimostrare agli altri che siamo bravi. Abbiamo fatto tante cose quest’anno anche perché questo è un gruppo da costruire. Pensate che chi è arrivato da più tempo in questa squadra, è arrivato due anni fa. Una squadra non si fa così. Siamo in costruzione, è normale che sia stata una stagione di lotta e fatica. E la squadra sta rispondendo.

Milan, Leonardo sulla lite tra Gattuso e Bakayoko

Riguardo il caso specifico della discussione in panchina tra Gattuso e Bakayoko, Leonardo risponde in questo modo:

Non vogliamo fare un processo pubblico. Il ragazzo ha subito anche cose non semplici. Gli errori sono errori, cose giuste sono cose giuste. Ma Bakayoko ha tante cose positive come ragazzo. Se sbaglia paga, sono successe anche con altri giocatori. Con lui forse è stata più pubblicizzata. Ma una sola cosa non può essere toccata: il Milan. Questa società non può essere mai danneggiata, noi siamo qua a garanzia di quello. Ci tengo a dire che non è che non parliamo e non vediamo.

Ha preferito non entrare troppo nel dettaglio il dirigente rossonero, molto più a suo agio quando si deve parlare di calcio giocato e della partita appena conclusa:

Dobbiamo pensare partita dopo partita. Se pensiamo a quello che è successo dopo il 25 luglio quando sono arrivato io, avevamo più di trenta giocatori. Ci sono stati dei cambiamenti il cui saldo è stato pari a zero euro tra entrate e uscite. Questa squadra è partita all’improvviso. Oggi siamo quinti a quattro punti dall’Inter che è terzo, con tre partite ancora da giocare. Poi è vero, ci sono stati risultati non buoni. Specialmente dopo il derby, è stato molto difficile. La squadra oggi ha dimostrato di avere una forza, pensa di non averla però ce l’ha. Abbiamo visto dare l’anima Zapata e Abate. Jose Mauri uguale. Poi tutto quello che è successo, subiamo un gol, un’espulsione e poi nonostante tutto vinciamo.

Milan, Leonardo conferma Gattuso

Calciomercato: niente investimenti importanti

Anche in questa occasione Leonardo ribadisce pubblicamente la fiducia nel suo allenatore:

Nessuno ha mai pensato che Gattuso non sarà più l’allenatore. Ci sono momenti in cui la fatica arriva per tutti. Se vai a vedere cosa è successo anche per lui, con il cambio di proprietà e quant’altro, è normale essere stanchi. Ci sono stati momenti più felici, meno felici, ma non ci aspettavamo una stagione liscia. È cambiata proprietà, ora c’è un CEO molto presente. La squadra ha avuto momenti anche molto positivi, ma la fatica arriva.

Infine, c'è modo pure per parlare del prossimo calciomercato del Milan, in cui non c'è da aspettarsi alcuna smobilitazione, ma nemmeno grossi investimenti: