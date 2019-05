Le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria per 2-1 sul Bologna.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 07/05/2019 00:45 | aggiornato 07/05/2019 00:51

Il Milan rialza la testa a torna a vincere. Nel Monday Night della 35esima giornata di Serie A, i rossoneri si impongono 2-1 sul Bologna grazie alle reti di Suso e Borini e salgono a quota 59 punti a -3 dall'Atalanta quarta. Nel post-partita a Sky Sport ha parlato il tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso, che inevitabilmente si è soffermato sul battibecco con Bakayoko:

Sia chiaro, a me possono dire di tutto. L'importante è che non si manchi di rispetto allo spogliatoio. A fine anno daremo i voti, come a scuola, e vedremo quali sono i giocatori che si sono comportati bene e quali male. Ora la priorità è il campo. Tutti possono insultarmi, poi ci si guarda negli occhi in uno stanzino e vediamo che succede. Voglio chiuderla nello spogliatoio e parlare la lingua che piace a me, quella lingua che non si può usare in TV

Poi ha spiegato il motivo che lo ha spinto a mandare in campo Jose Mauri, invece di Bakayoko, al posto di Biglia:

Avevo detto a Bakayoko di scaldarsi ed entrare, ma ci ha messo troppo e così ho scelto Jose Mauri. La priorità in questo momento non è l'ego di Gattuso né dei giocatori. Ricordiamoci tutti che indossiamo una maglia gloriosa. Ho aspettato diversi minuti e non si era messo neanche i parastinchi. Io in carriera ho mandato a quel paese tanti allenatori ma poi finiva là, con rispetto. Oggi il mio obiettivo è quello di portare il più avanti possibile il Milan, una società gloriosa. Devo avere il rispetto dei miei giocatori e farli esprimere al massimo

Sulla vittoria:

Abbiamo conquistato tre punti importanti Stamattina eravamo settimi e ora siamo a tre punti dalla Champions League. Siamo in un periodo difficile, in questi giorni negli occhi dei giocatori c'era tanta rabbia nei miei confronti per aver scelto di andare in ritiro. Stare cinque giorni lontani dalla famiglie non è mai facile. La squadra ha saputo però battagliare quindi complimenti a tutti. Abbiamo fatto cose scolastiche ma in questi momenti è meglio così, meglio non sbagliare

Sul rosso a Paqueta per una manata involontaria a Di Bello:

Sono errori di gioventù. Paqueta prende fallo e poi mette le mani addosso all'arbitro e non se ne accorge nemmeno. È la gioventù, pero mi dà fastidio. Dobbiamo migliorare anche qua

Gattuso ha proseguito:

Alla fine c'erano giocatori che non stavano più in piedi. Quest'anno si sono fatte tante chiacchiere. Forse sono stato io il primo ad alzare l'asticella. Non è un momento brillantissimo ora. Lascio dire agli altri se è una rosa da Champions la nostra. Facciamo i complimenti ai 51mila tifosi che oggi ci hanno sostenuto e non insultato. In campo ci vuole passione e voglia di mettersi a disposizione. Tutti quelli che fanno sport devono fare ciò. Io giocavo con gente che veniva da un altro pianeta, mi sono allenato e sono migliorato. Avevo il fuoco dentro. Noi ora stiamo parlando da troppo tempo di altre cose. Dobbiamo cercare la tranquillità e pensare di migliorare sul campo e giocare a calcio

In conferenza stampa ha aggiunto: